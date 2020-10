Chiara Ferragni non smette di sorprendere i fan, nelle ultime settimane è finita al centro dell'attenzione dei media a causa della sua seconda gravidanza. Qualche giorno fa ha fatto l'annuncio ufficiale con una dolcissima foto di Leone che tiene tra le mani l'ecografia e da allora non è più riuscita a contenere la sua gioia, cominciando a mostrare con orgoglio il pancino e i primi look premaman glamour e di lusso. Nelle ultime ore in molti avevano dato per certo il fatto che aspettasse una femminuccia ma, dopo aver smentito sui social, la moglie di Fedez ha pensato bene di fare una sorpresa ai fan, rivelando un nuovo e inedito colore di capelli.

Sarà perché voleva "imitare" il marito Fedez, che da qualche settimana ha la chioma arcobaleno, o perché aveva intenzione di dare un'indizio sul sesso del secondo figlio in arrivo, ma la cosa certa è che Chiara Ferragni è finita tra le "grinfie" del parrucchiere nelle ultime ore. Tra i suoi impegni professionali di oggi c'era un incontro con la stampa e, poco prima di lanciarsi a capofitto nel lavoro, ha pensato bene di condividere qualche Stories con il nuovo look. Ha detto addio al biondo e ha sfoggiato un'originale chioma di colore rosa tenue che le dona moltissimo, mentre, per quanto riguarda il taglio, lo ha lasciato invariato. Non si esclude, però, che si tratti solo di una tintura temporanea. Non è la prima volta che la Ferragni fa un cambiamento tanto estremo, lo aveva già fatto durante il suo addio al nubilato, al quale aveva preso parte con dei capelli total pink. La nuova chioma nasconde qualche novità in arrivo?