in foto: Vittoria Ceretti, Sanremo 2021

Dopo la brillante co-conduzione di Matilda De Angelis durante la serata di apertura del Festival e quella energica e ugualmente convincente di Elodie nella successiva, è stata la volta di Vittoria Ceretti. È stata lei a salire sul palco dell'Ariston con Amadeus nella serata dedicata alle cover, portando alla kermesse il suo charme. La modella 22enne è una delle più richieste e in vista del momento: si è lanciata in questa nuova esperienza forse senza lasciare il segno, ma conquistando il pubblico per garbo e bellezza.

Vittoria Ceretti elegantissima a Sanremo 2021

La modella ha ammaliato il pubblico sanremese con la sua bellezza sofisticata e ha portato sul palco l'alta moda italiana. Il primo abito sfoggiato, con cui ha fatto il suo ingresso scendendo la fatidica scalinata con disinvoltura, fa parte della sfilata di Valentino Haute Couture della collezione Primavera/Estate 2020: nero e con volant e fiocco rosa. Il secondo, quello argentato, è firmato invece Giorgio Armani Privé e fa parte della collezione Fall del 2018. Per la terza e ultima uscita ha puntato nuovamente sul nero: un abito monospalla nero firmato Versace, con una maxi applicazione floreale sulla spalla destra. A impreziosire questi elegantissimi e romantici look non potevano mancare dei favolosi gioielli.

in foto: Vittoria Ceretti in Valentino Haute Couture, Giorgio Armani Privé, Versace

I favolosi gioielli della top model

Vittoria Ceretti ha indossato a Sanremo 2021 gioielli Bvlgari, che hanno impreziosito ulteriormente i suoi look. Il brand era lo stesso scelto da Elodie nella sera precedente, quando la cantante ha perso sul palco un orecchino da 45mila euro! Al polso della modella, in occasione della prima uscita, un bracciale della Collezione Serpenti, una delle più iconiche della gioielleria, in oro bianco 18 kt con diamanti e smeraldi, caratterizzato appunto dalle preziose teste di serpente arricchite da gemme. Il gioiello sul sito ufficiale della Maison è disponibile alla cifra di 26.800 euro.

in foto: Bracciale Bvlgari, Collezione Serpenti

Per la seconda uscita, con l'abito che lasciava braccia e spalle scoperte, il look è stato completato con un dettaglio prezioso al collo della modella: un vistoso collier di brillanti. Al polso ancora un bracciale della linea Serpenti. E sempre Bvlgari era la collana con gemma centrale abbinata al terzo abito Versace, così come i pendenti e l'anello, che però fanno parte delle linee di alta gioielleria, di cui non si conoscono i prezzi. Nel complesso, la modella si è confermata la vera regina della serata, catalizzando su di sé l'attenzione senza esagerare e conquistando il pubblico senza deludere le aspettative.