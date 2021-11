Gli 8 mesi di Vittoria Lucia Ferragni: festeggia con la tutina del brand di mamma Chiara Baby Vittoria festeggia 8 mesi di vita. Immancabile la foto accanto alla torta. Stavolta la piccola ha indossato un completino del brand di mamma Chiara.

A cura di Giusy Dente

Vittoria Lucia Ferragni, foto via Instagram @chiaraferragni

Chiara Ferragni da mesi porta avanti la stessa tradizione di famiglia: non manca mai di festeggiare la piccola Vittoria e di condividere con i suoi follower gli scatti della giornata. Lo ha fatto anche a ottobre, che è stato per la bambina un mese un po' delicato, che ha costretto i Ferragnez a rimandare i festeggiamenti. La piccola, infatti, ha trascorso alcuni giorni in ospedale a causa del virus RSV: il virus respiratorio sinciziale è una patologia frequente nei primi mesi di vita. L'imprenditrice e il marito Fedez hanno vissuto con comprensibile apprensione il ricovero della figlia, ma hanno aggiornato costantemente tutti sui social circa le sue condizioni di salute, ringraziando per il tanto supporto e affetto ricevuto. Una volta tornata a casa, Baby V ha trovato ad accoglierla tutta la famiglia pronta a festeggiare, anche se un po' in ritardo, il suo settimo mese di vita. La foto di rito è stata scattata il 30 ottobre (non il 23) con una tutina a cuori, accanto a una torta a due piani. Oggi, invece, è stato pubblicato lo scatto realizzato per celebrare gli 8 mesi.

Una festa per Vittoria Lucia Ferragni

Baby Vittoria è solita sfoggiare adorabili tutine, abitini e salopette: mamma Chiara Ferragni si sbizzarrisce, quando si tratta dei suoi look! Decisamente diverse le scelte di papà Fedez, che invece punta sull'originalità e una certa ‘sobrietà': basti pensare al pigiamino che le ha regalato in vista di Halloween, a forma di polpo gigante! In occasione del settimo compleanno della bambina, per la festa e la foto di rito la scelta era caduta su un vestitino blu scuro con motivo a cuoricini. Il mese precedente la bambina invece aveva indossato una salopette rosa firmata da mamma Chiara e una hair clip tra i capelli. Il look è stato riproposto simile per celebrare l'ottavo mese di vita della piccola.

Vittoria Lucia Ferragni, foto via Instagram @chiaraferragni

Gli 8 mesi di vita di Vittoria Lucia Ferragni

Anche per gli 8 mesi della piccola la famiglia si è riunita per farle sentire tutto il suo amore. Le foto ci mostrano una bambina sorridente, accanto a una torta rosa decorata con diversi pupazzetti. E rosa è anche il suo completino, che appartiene alla collezione di Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha esteso il suo impero aprendosi anche alla moda bambini e più di recente ha aggiunto anche una linea di make up e una di gioielli. Insomma, è inarrestabile! Diversi capi della collezione 0-24 mesi sono da tempo sold out. La linea si compone di cappellini, tute e tutine, tutti caratterizzati dall'inconfondibile logo: l'occhietto azzurro con le lunghe ciglia. Proprio quel logo è ben visibile sulla felpa della piccola. Ma il vero tocco è la hair clip a forma di fiocchetto, un vero must degli outfit di Baby V, anche se la sua vera particolarità sono delle facce davvero tenerissime e buffe. Ma se c'è una cosa che la accompagna davvero sempre è il sorriso contagioso.