I 6 mesi di Vittoria Lucia Ferragni: il look da festa con salopette di mamma Chiara e hair clip Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto 6 mesi e, come da tradizione, la ricorrenza è stata celebrata con una mini festa casalinga. Per l’occasione la bimba è apparsa adorabile e trendy con una salopette rosa firmata da mamma Chiara e una hair clip tra i capelli.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez documentano praticamente ogni momento della loro quotidianità sui social e non sorprende che presto diventeranno protagonisti di un vero e proprio reality per Amazon Prime Video. Ieri per loro è stata una giornata speciale: la piccola Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto 6 mesi e, come da tradizione, è stata organizzata una mini festa casalinga con tanto di foto di rito con torta e look "da party". Per l'occasione la bimba è apparsa adorabile ed elegante in total pink e non ha potuto fare a meno di rivolgere dei dolcissimi sorrisoni alla camera.

La festa per i 6 mesi di Vittoria

Al motto di "Felici 6 mesi alla bambina più bella del mondo, ti adoriamo Vittoria", Chiara Ferragni ha usato il suo profilo social per mostrare le foto della mini festa organizzata a casa per celebrare il complimese della bimba. La fashion influencer ha posato prima da sola con Vitto seduta sul tavolo, poi agli scatti ha fatto aggiungere anche il primogenito Leone e la cagnolina Matilda, dando vita a un tenerissimo ritratto di famiglia (anche se l'assenza di papà Fedez si è fatta non poco sentire). Come al solito la maxi torta ricoperta di pasta di zucchero a forma di orsetti non è mancata, anche se ad attirare le attenzioni dei followers è stato il look della piccola.

Chiara Ferragni con Leone e Vittoria

Il look di Baby V. è firmato da Chiara Ferragni

Se nei mesi scorsi Vittoria per il complimese aveva sfoggiato prima un look total pink, poi un abitino da principessa griffato, questa volta per lei è stato scelto un outfit firmato da mamma Chiara. Ha infatti indossato una salopette rosa con una linea laterale decorata con l'iconico occhio azzurro (il simbolo del brand della Ferragni), a cui è stata aggiunta una t-shirt col colletto Peter Pan. A completare il tutto, una hair clip a forma di fiocchetto, ormai diventata uno dei must-have dello stile di Baby V. Il dettaglio che l'ha resa decisamente adorabile? Il sorrisone che ha sempre stampato sul viso.