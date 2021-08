Baby Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni è adorabile con la sua prima mollettina tra i capelli I Ferragnez sono appena tornati dalle vacanze e hanno ricominciato a documentare la loro quotidianità da genitori. Ad attirare le attenzioni del pubblico nelle ultime ore è stata Vittoria: mamma Chiara le ha fatto indossare per la prima volta una mollettina per capelli, scattandole una foto davvero adorabile.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono appena tornati dalle vacanze: hanno passato l'ultimo mese tra Sardegna e costiera amalfitana, facendo un tour di location da sogno a bordo di un enorme yacht. Nell'ultima settimana avevano lasciato i figli Leone e Vittoria a casa con nonni e tata ma, una volta rientrati a Milano, non hanno potuto fare a meno di godersi la loro ritrovata compagnia. Se da un lato il primogenito ha avuto la possibilità di passare la giornata a Gardaland, la piccola di casa è invece stata trasformata in una vera e propria trend setter.

Baby Vittoria sta crescendo ed è sempre più bella

Le mollettine per capelli sono tra i must-have di stagione e Chiara Ferragni lo sa bene, visto che per tutta l'estate ha sfoggiato mollettoni e fermagli coloratissimi, tutti in pieno stile anni '90. Ora ha pensato bene di far seguire la mania anche alla figlia Vittoria. La piccola diventa sempre più grande e, complice il fatto che i capelli biondi le stanno crescendo, ha potuto indossare il suo primo fermaglio. Si tratta di un mini fiocchetto con la clip applicato al centro della testa che, sebbene non sia molto grosso, ha reso il suo aspetto ancora più adorabile, tanto che la mamma non ha potuto fare a meno di documentare la scena con una foto accompagnata dalla didascalia: "La sua prima hair clip".

Vittoria Lucia Ferragni è già una trend setter

La figlia di due icone di stile come Fedez e Chiara Ferragni poteva mai deludere le aspettative dei fan in fatto di look? Assolutamente no e, così come il fratellino Leone, ha vantato un armadio da star fin dai suoi primi momenti di vita. Ora che cresce la mamma si sbizzarrisce sempre di più nella creazione di outfit originali, spaziando tra costumini trendy, cappellini da diva e adorabili tutine unicorno. Insomma, Vittoria potrà anche avere solo pochi mesi di vita ma a quanto pare è già una trend setter. Da grande vorrà seguire le orme dei genitori?