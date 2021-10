Giorgia Surina, momento verità senza filtri e ritocchi: non nasconde le macchie sulla pelle Il momento verità di Giorgia Surina è un inno a essere se stessi e a non vergognarsi di ciò che si è. La conduttrice si è mostrata su Instagram senza filtri e senza ritocchi, svelando tutta la sua bellezza naturale (macchie della pelle comprese).

A cura di Giusy Dente

Giorgia Surina mostra le macchie sulla pelle

Il movimento skin positive nasce con l'obiettivo di sdoganare certi ideali di perfezione tramandati abitualmente sui social, dove si è soliti esporre una realtà non del tutto veritiera. Dietro tutta quella ‘perfezione' ci sono il più delle volte make-up, filtri, ritocchini vari, eppure il modello che si tramanda viene interiorizzato al tal punto, da chi guarda, da interferire notevolmente con la percezione di sé, quando ci si ritrova faccia a faccia con lo specchio. Il problema riguarda soprattutto le persone fragili e i giovani, sempre più incapaci di distinguere la verità della naturalezza dal fittizio presentato nel mondo virtuale. Per questo molte influencer si battono per presentare modelli più realistici, più aderenti alla normalità, in cui riconoscersi davvero. Quindi sì alle cosiddette ‘imperfezioni', compresa l'acne e le macchie sul viso, semplicemente perché la pelle è fatta così; non è affatto liscia, levigata, omogenea e senza pori come si vede ancora troppo spesso sui social. Questo inno alla bellezza naturale e alla verità è arrivato anche da Giorgia Surina.

Le influencer liberano la pelle

Kasia Smutniak ha parlato molto serenamente della sua vitiligine, di cui va fiera al punto da celebrarla anche con un filtro: perché vergognarsi di qualcosa che ci rende unici, che fa parte di noi? L'attrice si batte per normalizzare questa malattia delle pelle ed è un discorso che più in generale riguarda tutti quegli aspetti estetici che solitamente si tende a nascondere, che generano vergogna perché additati come imperfezioni.

Kasia Smutkian con la vitiligine

È il caso anche dell'acne. Per anni la giovane Matilda De Angelis si è imposta strati di fondotinta, pur di non mostrare la sua pelle al naturale. Quei brufoletti la condizionavano al punto da non farla sentire serena né in pubblico né sul set. Poi si è liberata di tutti questi condizionamenti e oggi vive un sereno rapporto con lo specchio, con la propria immagine, con la propria pelle, consapevole di quanto il suo valore vada oltre quelle cicatrici sul viso. Ha trovato il coraggio di mostrarle perché si è finalmente accettata.

Matilda De Angelis mostra l’acne

E lo stesso ha fatto Giulia De Lellis, che siamo abituati a vedere ‘perfetta' nelle foto sui social, ma che come tutti vive momenti no in cui ha difficoltà ad accettare la propria pelle. Anche lei combatte con l'acne e ha ammesso che nei giorni più duri le è capitato di ritoccare le foto, perché non riusciva a guardarsi. Ma grazie all'affetto di amici, famiglia e fan non si sente più inadatta. Anche lei ha trovato il coraggio di mostrarsi struccata e senza filtri, di far vedere quelle macchie che così tanto la fanno soffrire a volte.

Giulia De Lellis con l’acne

Giorgia Surina al naturale

Giorgia Surina ha detto no a filtri e ritocchi e si è mostrata sui social in tutto il suo fascino naturale. Per i nostalgici degli anni Novanta, che la seguivano tutti i giorni su MTV, sembra impossibile eppure ha 46 anni, anche se il tempo sembra non essere mai passato per lei, che conserva la stessa energia di sempre e la stessa bellezza fresca e genuina. Il suo momento verità, sui social, è distesa a letto con una semplice camicia bianca e il viso in primo piano.

Giorgia Surina mostra le macchie sulla pelle

La conduttrice e attrice, vera e propria icona televisiva, ha conquistato col suo sorriso un'intera generazione di ragazzini, che anche se oggi sono cresciuti la seguono ancora con immutato affetto. A loro ha dedicato questo scatto del tutto sincero e naturale, in cui fa vedere anche le macchie sulla pelle, mai mostrate prima, di solito coperte dal trucco. Non si tratta di vitiligine, ma di macchie solari che nulla tolgono alla sua bellezza, che difatti nei commenti in tanti hanno sottolineato, apprezzando il gesto di farsi vedere esattamente così com'è.