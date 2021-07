È tempo di vacanze per tutti e dopo un anno di lavoro, tra l'altro caratterizzato dalla pandemia e dalle restrizioni, la voglia di viaggiare e di godersi il mare è più alta che mai. Conclusi gli impegni televisivi anche Federica Panicucci è partita alla volta di Forte dei Marmi in dolce compagnia. La conduttrice è in forma smagliante: fisico scolpito, forme toniche e addominali in vista. Per lei il tempo sembra davvero non passare mai, visto che anno dopo anno è sempre più sexy. Ma oltre che per la sua silhouette la conduttrice si distingue per il suo stile curato in ogni dettaglio, sempre impeccabile: sia davanti alla telecamera che quando è al mare.

L'estate delle celebrities comincia così

L'estate delle celebrities è entrata nel vivo e tutte stanno sfoggiando sui social i loro look migliori, direttamente dai luoghi di vacanza. È stata la volta di Caterina Balivo, che dall'isola di Capri ha documentato le sue giornate di relax in spiaggia, mostrandosi in costume. In perfetta forma Anna Safroncik, che è volata in Grecia e ha sfoggiato un micro bikini che ha lasciato i fan senza parole. Arisa non ha mancato di inaugurare le sue vacanze all'insegna della body positivity: nessuna paura di scoprirsi, nessuna vergogna per il suo corpo ‘imperfetto', ma solo amore. Lo ha ribadito anche Chiara Ferragni, che a distanza di pochi mesi dal parto della secondogenita Vittoria ha indossato nuovamente il due pezzi: gli haters non si sono smentiti, e l'hanno messa al centro di commenti spiacevoli di body shaming a cui ha risposto a tono. L'influencer ha ribadito l'importanza di accettarsi senza ambire alla perfezione a tutti i costi. Col vento tra i capelli e senza un filo di trucco sul viso anche Michelle Hunzicher ha salutato i fan direttamente dalle isole Eolie: è stata la sua prima foto al mare del 2021. Come tutte loro, anche Federica Panicucci ha portato i follower in vacanza con sé!

Federica Panicucci in bikini

La conduttrice si sta godendo un po' di meritato relax a Forte dei Marmi. Per lei è stata una stagione televisiva impegnativa, che l'ha vista occupata tutti i giorni con la 14esima edizione di Mattino Cinque da settembre a giugno. Gli ascolti l'hanno premiata e infatti è stata riconfermata anche per la prossima edizione, nuovamente accanto a Francesco Vecchi. La 53enne era solita trascorrere le sue ferie alle Maldive, ma stavolta pare abbia optato per un'estate italiana, come ha scritto su Instagram.

Dopo aver incantato fan e follower mostrandosi in un bikini viola, ha poi cambiato drasticamente nuance, optando per una perfetta per la sua chioma bionda e la sua pelle abbronzata dal sole. La conduttrice, con gli occhiali da sole sul viso, ha sfoggiato un costume color oro arricchito con piccole perle, aggiungendo tantissimi dettagli preziosi: orecchini, bracciali, collana e anelli, tutto golden. La Panicucci è in splendida forma e soprattutto raggiante: con lei a Forte dei Marmi c'è il compagno Marco Bacini, con cui fa coppia fissa dal 2016 e di cui è innamoratissima. Insomma, per lei sarà un'estate all'insegna del mare, del relax e dell'amore.