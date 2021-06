Tutti abbiamo un amico o un'amica che con infinita pazienza è disposto a farci un book fotografico appena troviamo uno scorcio suggestivo. Loro, gli eroi nascosti e silenziosi di Instagram, devono sopportare mille cambi di pose e aggiustatine ai capelli, neanche fossimo sul set di un servizio fotografico. A volte l'ingrato ruolo tocca a mariti, fidanzati e fidanzate, che poi non perdono occasione però per "svelare" i nostri trucchetti. Lo sa bene Michelle Hunziker, che domenica ha pubblicato una foto in bikini in barca con il vento tra i capelli. Il marito Tomaso Trussardi però nei commenti ha bonariamente scherzato sulla posa solo apparentemente naturale.

Michelle Hunziker posa in bikini sulla barca

L'estate è ufficialmente arrivata e Michelle Hunziker si sta godendo un giro in barca alle isole Eolie, in Sicilia. Per la sua prima foto al mare del 2021 ha scelto un bikini con i laccetti, con un motivo di fiorellini colorati lilla e gialli su fondo nero. La conduttrice tv sfoggia un fisico invidiabile: gambe toniche e addominali scolpiti. Bellissima con il vento tra i capelli e senza un filo di trucco, i fan sono rimasti a bocca aperta nei commenti. Ma c'è un dettaglio che pochi hanno notato: la posa. Michelle Hunziker è seduta a gambe incrociate du un predellino metallico: non proprio il massimo della comodità, soprattutto se immaginiamo che il sole l'abbia reso rovente. Eppure appare rilassata e spontanea come se fosse seduta sul divano di casa.

Il commento ironico del marito Tomaso Trussardi

Se n'è accorto il marito, Tomaso Trussardi, che ha commentato la foto scrivendo: "Posa naturale. Ti vedo rilassata". Un momento di ironia bonaria, di complicità tra i due, sottolineato dall'emoticon con il cuoricino che ha aggiunto alla fine. Il suo commento ha raccolto moltissimi cuoricini, forse proprio perché "smaschera" con ironia e leggerezza alcuni dei "trucchetti" usati sui social (come le pose studiate ad arte) per esaltare al massimo la figura. Se state per partire per le vacanze, occhio a chi vi farà le foto!