L'estate 2021 sta entrando nel pieno e sono molte le star che si stanno godendo le prime giornate di vacanza dopo un lungo anno lavorativo. Tra loro c'è anche Caterina Balivo che, come da tradizione, si è trasferita sull'isola di Capri con i figli Guido Alberto e Cora, non potendo fare a meno di documentare sui social le giornate passate tra relax, panorami da sogno e mare cristallino. Quale momento migliore di questo per dare libero sfogo alla sua passione per la moda? Non sorprende, dunque, che, oltre a essersi mostrata in bikini, la conduttrice abbia anche mostrato un look balneare super trendy che di sicuro diventerà imitatissimo.

Le foto in bikini di Caterina Balivo

È da quando ha dato il via all'estate che Caterina Balivo non ha avuto paura di mostrarsi in bikini, anche se questo ha significato rivelare alcuni cambiamenti che il suo corpo ha subito dopo due parti. Al motto di "Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini", la conduttrice ha però dimostrato di essere una paladina di body positivity. Di recente è tornata a immortalarsi in costume, esaltando il seno con un due pezzi blu senza imbottitura portato abbottonato dietro il collo. La scollatura è audace e ha dato l'ennesima prova del fatto che il suo décolleté è diventato naturalmente più abbondante e polposo con l'avanzare dell'età.

Il look da spiaggia della conduttrice

Che estate sarebbe senza un look total white? Il bianco è in assoluto il colore simbolo della bella stagione e Caterina Balivo ne è pienamente consapevole, visto che per recarsi in una delle spiagge di fronte i Faraglioni ha scelto un outfit in questa nuance. Ha indossato un minidress in pizzo Sangallo, un modello con lo scollo a barca e delle trasparenze audaci sul busto, lo ha abbinato un altro must-have di stagione, la bandana. Con ogni probabilità si tratta di un foulard che ha annodato intorno al capo per proteggersi dal sole ma il risultato è super glamour. Come ha completato il tutto? Con un paio di occhiali da sole mini con la montatura cat-eye. Insomma, la Balivo è più trendy che mai e di sicuro i suoi look balneari attireranno l'attenzione delle fashion addicted più incallite.