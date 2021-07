L'estate 2021 sta entrando nel pieno e, nonostante per i "comuni mortali" le ferie siano ancora un lontano miraggio, le star sono già partite alla volta di meravigliose mete balneari ed esotiche. Anna Safroncik è una di queste, da diverse settimane ha "staccato la spina", concedendosi il tanto meritato riposo dopo un lungo anno lavorativo. Ha approfittato della pausa estiva per volare in Grecia e, tra mare cristallino, panorami mozzafiato e panorami da sogno, non perde occasione per posare in bikini. Il dettaglio che ogni volta lascia senza parole i fan? L'attrice potrà pure avere 40 anni ma vanta una forma fisica così impeccabile da fare invidia anche alle colleghe molto più giovani.

Il look da spiaggia di Anna Safroncik

Anna Safroncik è in vacanza a Mykonos e non può fare a meno di mettere in mostra la sua passione per i micro bikini. Sono alcuni recenti scatti condivisi sui social ad aver attirato le attenzioni dei fan: l'attrice ha indossato un mini costume a fantasia firmato Miss Bikini (prezzo 189 euro), un modello con tanga con i laccetti laterali e reggiseno a triangolo che ha rivelato una forma fisica mozzafiato. Anna ha gli addominali scolpiti, le gambe lunghe e snelle, il seno sono, un lato b impeccabile e, complice il relax delle ferie, ha un viso letteralmente raggiante. Nella didascalia delle foto in versione balneare ha scritto: "Dalla mano del destino ho bevuto dell’acqua ed era di nuovo chiara come le mattine in cui stavo con te ed ero felice", facendo riferimento al fatto che non potrebbe sentirsi più serena.

L'attrice ha seguito il trend dei micro bikini

Dite addio ai costumi interi, ai due pezzi col reggiseno a fascia e con gli slip a vita alta, i bikini must-have dell'estate 2021 sono quelli micro con tanga e triangoli come quelli sfoggiati da Anna Safroncik. A fantasia, animalier, in tinta unita, con delle stringhe intorno al busto, l'importante è che esaltino la silhouette con estrema sensualità. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, si tratta di un modello versatile e adatto a tutte, anche alle donne in gravidanza come Belén Rodriguez, basta scegliere la variante e la fantasia giusta in base al proprio stile. Insomma, la parola d'ordine della bella stagione è "osare" con la propria femminilità ma senza rinunciare allo stile.