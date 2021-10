Elodie con le ali alle sfilate di Parigi: mantella di piume e capelli naturali per la Fashion Week Elodie è stata tra le ospiti speciali della sfilata di Lanvin tenutasi durante la Paris Fashion Week, per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di originalità. Si è presentata nel front-row con un’audace mantella di piume che ha reso il suo outfit letteralmente “alato”.

Si sta svolgendo una nuova edizione della Paris Fashion Week, la prima andata in scena totalmente in presenza dopo oltre un anno e mezzo di pandemia. Il front-row delle sfilate è tornato a gremirsi di star, da Cecilia Rodriguez a Marco Verratti, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Elodie. Alla vigilia del suo debutto al timone de Le Iene Show, la cantante è volata nella capitale francese per prendere parte allo show di Lanvin. Per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di originalità: è apparsa super sofisticata in total black ma con un mantello piumato che dava l'idea di un paio di ali.

Il look di Elodie allo show di Lanvin

Lo scorso weekend è andato in scena lo show di Lanvin, la Maison ha presentato la sua collezione Primavera/Estate 2022 durante la Paris Fashion Week, organizzando una spettacolare sfilata con Asia Argento e Naomi Campbell. Tra le prime file del front-row c'era anche un volto della musica particolarmente amato nel nostro paese: si tratta di Elodie, l'ex cantante di Amici diventata ormai una icona di bellezza e di stile. Ha puntato sul total black, abbinando un mini abito giacca con le maniche lunghe e lo storico logo della Maison sul petto a un paio di parigine sopra al ginocchio che hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté rossi e un originale mantello di piume bianche che ha reso il suo outfit "alato".

Elodie torna ai capelli "naturali"

Il dettaglio che ha attirato le attenzioni dei fan più incalliti di Elodie? Alle sfilate parigine la cantante non aveva i capelli lunghissimi che sfoggiava fin da quando ha lanciato il nuovo singolo Vertigine. Probabilmente ha rimosso le extension e ha puntato su una delle sue acconciature preferite, lo chignon alto e tiratissimo. Certo, la differenza rispetto alle ultime apparizioni pubbliche è decisamente evidente, ma in versione "naturale" riesce a esprimere al massimo il suo innato sex appeal. Insomma, tra ali, minigonna e chioma raccolta, Elodie ha dimostrato per l'ennesima volta di non avere rivali in fatto di sensualità e glamour.