Harry e Meghan con la Megxit hanno creato un punto di non ritorno, nei rapporti con la famiglia reale. Da quella decisione in poi nulla è stato più come prima, soprattutto per il duca di Sussex, che ha visto raffreddarsi i rapporti in particolare col padre e col fratello. L'intervista rilasciata a Oprah Winfrey ha peggiorato le cose. La decisione pare sia stata presa in modo un po' avventato dal principe, sulla scia della rabbia provata nei confronti dei suoi cari, rei di avergli sottratto i tanto cari titoli militari. Una vera e propria vendetta insomma. Le dichiarazioni rilasciate alla popolare conduttrice sono state pesanti, in particolare quella di razzismo nei confronti di sua moglie. La coppia oggi conduce una vita ‘normale' in California e la famiglia si è da poco allargata: hanno dato al primogenito Archie una sorellina, la piccola Lilibet Diana. Ma forse con Elisabetta II non è davvero tutto perduto.

Come sono i rapporti di Harry con la famiglia reale

A Oprah Winfrey Harry si è detto dispiaciuto per la situazione con suo padre, il principe Carlo e con suo fratello William. Il primo sembra abbia smesso di rivolgergli la parola e rispondere alle sue telefonate una volta concretizzata la Megxit. La scelta di fare un passo indietro e staccarsi dalla famiglia reale deve averlo ferito moltissimo, creando una frattura profonda. Difficile è anche il rapporto col duca di Cambridge, con cui la situazione è meno drastica ma ugualmente delicata. Lo si è capito bene anche in occasione dei funerali del principe Filippo, quando tra i due fratelli era palese una certa freddezza.

in foto: a sinistra Elisabetta II e Boris Johnson, a destra il dettaglio della foto dei Sussex

Non a caso, per evitare problemi e per evitare un morboso occhio da parte dei media, la regina aveva deciso di non farli stare vicini durante la cerimonia. In quell'occasione Harry è tornato a Londra senza Meghan Markle e pare che Kate Middleton si sia molto impegnata affinché regnasse un clima pacifico soprattutto tra i due fratelli, tentando la riconciliazione. La famiglia potrebbe presto riunirsi a luglio, in occasione delle celebrazioni in onore di Lady Diana. Harry rivedrà sua nonna e gli altri membri della famiglia: la curiosità è tantissima.

in foto: Elisabetta II incontra Boris Johnson a Buckingham Palace

La regina conserva la foto dei Sussex

Sicuramente Elisabetta non ha preso bene la fatidica intervista televisiva dei Sussex, anche se non ha mai commentato pubblicamente né rilasciato dichiarazioni in merito. I Sussex l'hanno poi omaggiata dando alla loro secondogenita il nome Lilibet, che è parso un modo per ricucire i rapporti e tentare il riavvicinamento. La pace tra le due parti non è del tutto impossibile. Elisabetta II ha incontrato Boris Johnson. L’udienza si è svolta a Buckingham Palace a Londra, dove la sovrana ha fatto ritorno dopo aver trascorso un lungo periodo isolata al castello di Windsor. Lì, durante la pandemia, ha portato avanti i suoi impegni, con la sola compagnia del principe Filippo.

in foto: Harry e Meghan ufficialmente fidanzati

Le foto scattate in occasione dell’incontro col primo ministro hanno svelato un dettaglio. Alle spalle della regina si può notare una foto che immortala i Sussex. Si tratta di Harry e Meghan nel giorno del loro fidanzamento, una foto che non è mai stata rilasciata al pubblico, incorniciata e nascosta tra i fiori. Presente anche una foto di William e Kate Middleton nel giorno del loro fidanzamento, una foto della regina Elisabetta insieme al principe Filippo e una del novantesimo compleanno della sovrana.