Chiara Ferragni vestita di cristalli: il top gioiello con le stelle marine vale migliaia di euro Chiara Ferragni si sta godendo relax e divertimento in compagnia della famiglia e degli amici, in Sardegna. Qui le sue serate sono all’insegna di look esclusivi e griffati. Non è passato inosservato il top armatura tempestato di cristalli indossato per una serata, realizzato da un Maison che lei ama particolarmente.

Chiara Ferragni in Versace

In vacanza Chiara Ferragni ne sta approfittando per sfoggiare di sera i suoi look più glamour e griffati, alternandoli a quella da spiaggia e da piscina più comodi e casual. L'influencer si trova in Sardegna, dove è volata a inizio agosto a bordo di un jet privato e si sta godendo relax e divertimento assieme agli amici e alla famiglia. Con lei ovviamente ci sono sia Fedez sia i loro due figli, Leone e Vittoria. Il trend proposto questa estate è senza dubbio il nude look: dettagli cut-out, schiena nuda, top con la pancia scoperta. L'ultimo indossato è un capo Versace, brand a lei particolarmente caro.

Chiara Ferragni, glamour in Versace

Serata a Porto Cervo, per Chiara Ferragni e altri amici, tra cui il make-up artist di fiducia Manuele Mameli. Come sempre anche stavolta è lui l'artefice del make-up super glam sfoggiato dall'influencer, con labbra nude in primo piano, punto luce nella parte interna dell'occhio e sopracciglia folte pettinate verso l'alto. Ad attirare l'attenzione, però, era soprattutto il top indossato, creazione di una Maison a cui i Ferragnez sono molto legati. Di Versace era l'abito scuro indossato da Fedez il giorno del matrimonio, quando Donatella Versace ha regalato alla coppia dei bicchieri bordati d'oro. E di Versace erano anche i look sfoggiati dal rapper al Festival di Sanremo. Anche l'influener si è affidata alle creazioni della casa di moda in molte occasioni prestigiose, l'ultima per il galà di Bvlgari a Milano.

Chiara Ferragni in Versace

Lo scintillante top indossato a Porto Cervo fa parte della collezione Primavera/Estate 2021, ispirata a un mondo marino sotterraneo e alla storia di Medusa, figlia di divinità marine nonché figura mitologica eletta a logo iconico della Maison. Donatella Versace per questa linea ha pensato a una sorta di città sommersa chiamata Versacepolis e ha vestito modelli e modelle con abiti dall'anima divertente, gioiosa e sognatrice, ricchi di elementi acquatici e richiami ai fondali marini.

sfilata Versace Primavera/Estate 2021 mm

Il top in questione, difatti, è interamente realizzato con cristalli colorati sui toni del rosso, del blu e del verde, con una grossa stella marina al centro del petto. Sembra il costume di una sirena, con bretelline sottile e ampia scollatura. Chiara Ferragni lo ha abbinato a degli shorts, per un look decisamente estivo. Il capo al momento non è disponibile sul sito della Maison, dove però compare un top simile.

Chiara Ferragni in Versace

Si tratta di un top corto in raso con ricami di cristalli raffiguranti i motivi della stampa Trésor de la Mer, tutti elementi acquatici che celebrano la natura e l'ambiente marino. Il suo costo è di 5000 euro, dunque si può ipotizzare che quello indossato dall'influencer costi anche di meno, essendo una sorta di armatura realizzata interamente da cristalli colorati, forse un po' scomoda da portare ma decisamente d'effetto.