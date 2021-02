Chiara Ferragni è incinta, aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez e, sebbene per il momento preferisca tenere nascosto il nome della "Baby Girl", non potrebbe essere più felice. Documenta sui social ogni dettaglio della gravidanza, dalle ecografie in cui va alla ricerca delle somiglianze ai chili presi dall'inizio della gestazione, anche se ad attirare maggiormente le attenzioni del pubblico non possono che essere i suoi look premaman. Fino ad ora ha spaziato tra abiti con la maxi scollatura, minigonne, cardigan portati come vestiti e non ha disdegnato le tute, seguendo il trend più gettonato del momento, quello della moda cozy. Nelle ultime ore ha deciso di strafare in fatto di tendenza leisure ed è uscita… in ciabatte.

Chiara Ferragni, le ciabatte con i calzini si usano per uscire

L'ultimo look premaman di Chiara Ferragni? Si classifica in cima ai look cozy da imitare per l'inverno 2021. Sarà perché il pancione comincia a "pesare" o perché semplicemente, rimanendo molto tempo in casa, è ormai abituata a vestire comoda, ma la cosa certa è che è uscita in tuta. Ha scelto un modello total white firmato Sporty&Rich con la felpa logata e il pantalone con le molle alla caviglia ma la cosa particolare è che ha abbinato il tutto a delle ciabatte di pelo firmate Louis Vuitton portate con i calzettoni bianchi in bella vista. Le pantofole sono le Bom Dia Flat Mule in nero con l'iconico Monogram in bianco sulla fascia, il cui prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 830 euro. Per proteggersi dal freddo, invece, ha scelto un cappotto di lana grigio con le tasche laterali pelose, ovvero il Grey Melange Double Wool Tweed Coat di Fendi (da 4.300 euro).

in foto: Chiara in tuta ma con la Kelly di Hermès

La nuova borsa di lusso dell'influencer

Nonostante abbia puntato sulla moda leisure, nel look premaman della Ferragni non poteva mancare il dettaglio di lusso che è riuscito a renderla super sofisticata anche in versione casual. L'influencer ha infatti portato a braccio una nuova borsa super preziosa firmata Hermès. Questa volta non si tratta di una iconica Birkin ma di una Kelly in pelle di coccodrillo nera (per la precisione la Porosus Crocodile Kelly 32 Black Bag), il cui valore su Christie's è stato stimato a 125.000 HKD, ovvero circa 13.300 euro. Insomma, la collezione di borse griffate della moglie di Fedez si espande sempre di più, mandando in delirio le fashion addicted più incallite. In quante, però, prenderanno ispirazione da lei per quanto riguarda la moda delle ciabatte con i calzini per uscire?