Manca poco al grande evento di casa Ferragnez. L'influencer è entrata nel settimo mese di gravidanza: presumibilmente a marzo darà alla luce la sua secondogenita, che nascerà in Italia a differenza del fratellino Leone. Nelle Instagram Stories la 33enne ha detto che si prenderà una pausa dal lavoro nelle prossime settimane e ne ha approfittato anche per rispondere ad alcune domande dei follower. Dalla vita privata a quella professionale, ha toccato tanti argomenti diversi anche se la curiosità dei fan riguardava soprattutto l'arrivo di "baby girl" e la gravidanza in generale. Qualcuno ha anche chiesto alla Ferragni il numero di chili presi in questi mesi e lei ha risposto.

Chiara Ferragni non si preoccupa della bilancia

"Non hai preso molto peso durante la gravidanza" ha scritto un follower a Chiara Ferragni, la quale nelle Instagram Stories ha risposto a questa affermazione. L'imprenditrice ha spiegato che a differenza della prima gravidanza, questa volta ha preso meno peso. La volta precedente aveva contato 15 chili in più a termine gestazione. Stavolta fino ad ora sono 8,8 chili in più, ma ora mancano ancora alcune settimane al parto. L'influencer in questi mesi non si è certo preoccupata della bilancia, ha mostrato sempre fiera il pancione e quel suo corpo in fase di cambiamento. Lei è per sua stessa ammissione alta 177 cm e pesa poco meno di 60 chili. Ma "ingrassare" è stata l'ultima preoccupazione per lei, che infatti ha ammesso: "Ogni gravidanza è differente e non è importante concentrarsi sul peso, perché stiamo creando una vita!”.

Come si chiamerà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez non hanno ancora svelato il nome che daranno alla loro prima figlia femmina, anche se lo hanno deciso da parecchio tempo. Lo ha dichiarato Chiara Ferragni nelle Instagram Stories, senza dire nulla di più. I fan sono curiosissimi e stanno facendo le loro ipotesi, ma la coppia non si sbilancia. Su una cosa, però, l'imprenditrice ha le idee chiare: crede molto nel valore della famiglia, ha tanto amore da dare e adora i bambini. Lei stessa è cresciuta in una famiglia non solo molto unita, ma anche numerosa: ha due sorelle. Difatti ha anche ammesso che in futuro le piacerebbe allargare ulteriormente la famiglia. Arriverà dunque anche un terzo figlio in casa Ferragnez?