Manca un mese e mezzo alla nascita della figlia di Chiara Ferragni, prevista per marzo. Leone avrà una sorellina e tutti sono entusiasti per questo nuovo arrivo. L'influencer ha documentato la gravidanza giorno dopo giorno con tantissime foto e ne ha abbondantemente parlato con i suoi follower, spiegando quanto questa bambina sia stata voluta, che in futuro le piacerebbe allargare ancora di più la famiglia e che il nome della Baby Girl è stato già deciso da tempo. Anzi, l'imprenditrice ha anche chiesto ai follower di indovinare e chissà se qualcuno, tra i tanti commenti ricevuti sotto alle foto, ha indovinato. Un dettaglio non è sfuggito a molti e forse, più che un dettaglio, potrebbe essere un vero e proprio indizio anzi addirittura un piccolo spoiler.

Chiara Ferragni spoilera il nome della sua bambina

Il nome del piccolo Leone era in qualche modo "già scritto", come se il bimbo fosse predestinato a chiamarsi così. Difatti dopo essersi fatta tatuare un leone e una leonessa sul braccio, simbolo di famiglia, era arrivato per Chiara Ferragni l'invito a uscire da parte del suo futuro marito Fedez. Il resto è storia. E anche il nome di Baby Girl, come è stata affettuosamente chiamata fino ad ora, potrebbe essere letteralmente già scritto sulla pelle della mamma. L'influencer ha la scritta LUCE tatuata sul costato, esibita in un recente scatto pubblicato su Instagram. E se fosse quello il nome scelto? I follower ne sono convinti, ma non mancano altre ipotesi.

Il toto-nome impazza su Instagram

Luce non è il solo nome emerso con prepotenza dalle ipotesi fatte dai follower. Tra i nomi più gettonati, scorrendo i commenti, ci sono anche Rachele, Ginevra, Aurora, Bianca. Molti sostengono che i Ferragnez potrebbero scegliere di mantenere la stessa iniziare di Leone, dunque ecco fioccare i nomi Linda, Ludovica e Lucia. Questa sarebbe senza dubbio una scelta singolare, visto che il cognome del papà è proprio Lucia (Fedez all'anagrafe è Federico Lucia)! Ma perché non chiamarla Peppina, che era il nome proposto proprio dal piccolo Leone? Oppure Gennara, altro nome scherzosamente tirato in ballo sui social molto spesso dalla coppia. Ma se proprio la scelta deve cadere su qualcosa di "già scritto" la speranza è che la fonte di ispirazione non sia il tatuaggio identico che hanno sia la mamma che il papà, perché in questo caso Baby Girl dovrebbe chiamarsi "Raviola"!