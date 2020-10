Chiara Ferragni sta vivendo un periodo davvero magico della sua vita: è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Fedez e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza sui social qualche giorno fa, condividendo una dolcissima foto del piccolo Leone che tiene tra le mani l'ecografia. Attualmente dovrebbe essere alla 15esima settimana della dolce attesa, dunque, almeno secondo le stime, il parto potrebbe essere a fine marzo 2021, anche se per il momento la fashion influencer non ha dato ulteriori dettagli sulla gestazione. Certo, in molti credono che, stando agli "indizi" lasciati su Instagram, aspetti una femminuccia ma ad oggi si tratta solo di ipotesi non confermate. La cosa certa è che Chiara non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per la moda in gravidanza: il suo primo look premaman è glamour e super lussuoso.

L'abito giallo indossato da Chiara Ferragni in gravidanza

Il pancino di Chiara Ferragni cresce ogni giorno di più e, anche se ad oggi non è eccessivamente "gonfio", non può fare a meno di metterlo in mostra. Nonostante non abbia detto addio agli abiti aderenti che le facciano le forme, ieri ha puntato tutto su un look premaman over ed etereo. Ha infatti indossato un abito in tulle giallo, un modello della collezione Resort 2021 di Giambattista Valli a girocollo, con le maniche lunghe, un nastrino introno alla vita e la gonna al ginocchio con le balze. Attualmente non è ancora in vendita sul sito ufficiale della Maison, dunque probabilmente si tratterà di un regalo fattole dallo stilista in persona. La Ferragni ha poi messo le mani sul ventre, esaltando le rotondità della gravidanza.

Gli accessori di lusso di Chiara Ferragni

Per completare il suo primo look premaman Chiara Ferragni ha puntato tutto su degli accessori di lusso. Innanzitutto ha legato i capelli ondulati in un mezzo raccolto con un nastro di velluto nero di Jennifer Behr da 269 dollari, ovvero circa 228 euro, ma è con l'orologio che non ha badato assolutamente a spese. La fashion influencer ha infatti indossato il Rolex Daytona Cosmograph in oro bianco con il quadrante nero, accessorio che sul sito ufficiale della nota griffe viene venduto a 35.100 euro. Insomma, la seconda gravidanza di Chiara comincia a essere super lussuosa: quali saranno i capi firmati che sfoggerà non appena il pancione comincerà a diventare ancora più evidente?