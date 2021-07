in foto: Chiara Ferragni in Giambattista Valli

L'attesissima 74esima edizione del Festival di Cannes è entrata nel vivo, tra proiezioni e red carpet. Come sempre a fare da protagonisti non sono solo i film, perché ormai la kermesse ha assunto i connotati di un evento mondano di gala che attira l'attenzione di star da ogni parte del mondo, pronte a sfilare indossando abiti e gioielli da sogno, delle più prestigiose Maison. Nella terza giornata grande protagonista della manifestazione (che andrà avanti fino al 17 luglio) è stata Chiara Ferragni, che ha incantato tutti con un abito di un colore sgargiante, ancora mai visto sul fatidico tappeto rosso.

Parata di star a Cannes 2021

A causa della pandemia l'anno scorso la 73esima edizione della kermesse non si è svolta: prima sospesa, poi rimandata, poi ufficialmente annullata. Quest'anno, invece, la città francese è tornata a ospitare star del cinema e dello spettacolo e l'evento sta attirando occhi su di sé da ogni parte del mondo. In apertura si è distinta per eleganza e non solo la grande attrice hollywoodiana Jodie Foster, la quale raggiante ha sfilato sul red carpet mano nella mano con sua moglie, per poi ritirare il prestigioso Premio alla Carriera. Regina della seconda serata è stata invece Sophie Marceau, indiscussa icona di bellezza ed eleganza. Nella terza serata è stata invece la volta di Chiara Ferragni, che prima ha partecipato a un evento organizzato da Nespresso indossando un completo coordinato di Etro, composto da shorts e camicia annodata in vita.

Il look di Chiara Ferragni al Festival di Cannes

Chiara Ferragni ha partecipato alla premiere del film La ragazza di Stillwater diretto da Tom McCarth (con protagonista Matt Damon), pellicola presentata fuori concorso al Festival di Cannes 2021. Sul red carpet l'influencer ha stregato tutti col suo look, un abito stile impero di un colore particolare, che sul red carpet ancora non si era visto: il verde lime. Si tratta di una creazione di Giambattista Valli con spalle scoperte e lungo strascico. Sul corpetto e sulle maniche scivolate erano applicati dei fiori realizzati in modo molto particolare: come rivelato nelle Instagram Stories, infatti, si tratta di alluminio riciclato.

Trucco semplicissimo per lei, realizzato dal make-up artist di fiducia Manuele Mameli, che la accompagna in tutti gli eventi più importanti: labbra nude, occhi azzurri messi in primo piano da abbondante mascara ed eyeliner, sopracciglia pettinate verso l'alto con un effetto molto naturale. I capelli erano sciolti sulle spalle, leggermente mossi, con due treccine a incorniciarle il viso. Lo sta facendo spesso ultimamente, rispolverando questi hair look un po' anni Novanta: treccine, torciglioni, baby clip. L'imprenditrice aveva al collo due collanine d'oro con i nomi dei suoi due figli.

Leo e Vittoria le mancano moltissimo quando è lontana da casa, come ha raccontato ai suoi follower mentre si preparava ai grandi eventi della giornata di ieri, rivelando quanto dedicarsi alla carriera faccia spesso sentire le mamme inadeguate, perché la società non è ancora pronta ad accettare i loro successi. La Ferragni invece è una donna indipendente e fiera di sé, sia come professionista che come madre, intenzionata a realizzarsi su entrambi i fronti e convinta che tutte le donne possano farlo, senza per questo essere giudicate cattive madri.