È partita la 74esima edizione del Festival di Cannes, la prima andata in scena in epoca pandemica, e, nonostante le restrizioni e le rigide misure di sicurezza, si sta rivelando spettacolare come le precedenti. La serata inaugurale è stata all'insegna dell'eleganza tra abiti vintage, paillettes e tacchi vertiginosi ma è stato il red carpet della seconda giornata dell'evento ad aver attirato l'attenzione dei media internazionali. Ieri sera si è tenuta la première del film Tout s’est bien passé di François Ozon e tra gli ospiti c'era un'attrice particolarmente cara ai nostalgici. Di chi si tratta? Di Sophie Marceau, la leggendaria protagonista de Il tempo delle mele, apparsa meravigliosa e in splendida forma a 54 anni.

Il look di Sophie Marceau a Cannes 2021

Sophie Marceau è tra i protagonisti del film Tout s’est bien passé di François Ozon e non poteva mancare sul red carpet della prima che si è tenuta a Cannes durante la seconda serata. Per l'occasione ha curato il look nei minimi dettagli, apparendo elegante, sensuale e glamour. Si è rivolta alla raffinatezza di Valentino, sfoggiano un lungo abito grafico e bicolor (bianco sul davanti, nero sulla parte posteriore), un modello dalla silhouette fasciante e con lo scollo a barca portato senza reggiseno. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con il tacco a spillo e degli orecchini a cerchio tempestati di diamanti. Il dettaglio che l'ha resa ancora più raggiante? Il sorriso smagliante che ha sempre avuto stampato sul viso.

in foto: Sophie Marceau in Valentino

Sophie Marceau, da Il tempo delle mele a oggi

Chi non ricorda Sophie Marceau ne Il tempo delle mele? Era il 1983 quando il film ha spopolato, diventando immediatamente iconico, e l'attrice all'epoca aveva poco più di 16 anni. Con il suo caschetto, la sua frangia e la sua bellezza semplice ha fatto storia e ad oggi, nonostante siano passati quasi 4 decenni, continua a essere un'indiscussa icona di splendore. Ne ha dato prova a Cannes, dove è apparsa radiosa, sorridente, sensuale, proprio come se il tempo non fosse mai passato. Certo, ha un viso più maturo ma non ha perso il fascino e la forma fisica mozzafiato che da sempre la contraddistinguono. Insomma, la Marceau potrà anche avere 54 anni ma per lei il tempo sembra essersi fermato a quando ballava un lento sulle note di Dreams ara my reality.