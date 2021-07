Chiara Ferragni è arrivata solo ieri alla Croisette, è infatti tra le grandi protagoniste della 74esima edizione del Festival di Cannes, e fin dal primo momento ha spopolato con i suoi look glamour e sofisticati. Per il viaggio aveva puntato tutto sulla comodità con un look in total denim e dei sandali griffati senza tacco, oggi è invece diventata protagonista di un esclusivo evento organizzato da Nespresso e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Nell'attesa di calcare il red carpet questa sera, ha sfoggiato un completo dalla stampa nautica perfetto per l'estate, dimostrando di essere lei la regina fashion della nota manifestazione cinematografica.

Il look di Chiara Ferragni per l'evento Nespresso

Questa mattina si è tenuto un evento firmato Nespresso a Cannes e, complice la recente collaborazione, Chiara Ferragni non poteva assolutamente mancare. Per l'occasione ha sfoggiato un adorabile completino coordinato a stampa nautica, i cui capi fanno tutti parte della collezione Primavera/Estate 2021 di Etro. L'imprenditrice ha abbinato dei bermuda a vita alta con bottoni a vista e tasche all'americana (prezzo 550 euro) a una camicia in popeline di cotone (395 euro), l'ha portata annodata all'altezza del punto vita, così da trasformarla in un crop top. Per completare il tutto ha scelto dei sandali stampati con nodo marittimo (sempre di Etro), mentre, per quanto riguarda i capelli, ha optato per un'acconciatura fresca ed elegante, ovvero uno chignon tiratissimo.

in foto: Camicia e bermuda Etro, collezione Primavera/Estate 2021

Cosa indosserà Chiara Ferragni sul red carpet di Cannes

Stasera Chiara Ferragni ha annunciato che sarà sul red carpet del Festival di Cannes e sono già moltissimi coloro che non vedono l'ora di vederla sfilare al fianco di star di fama internazionale. La domanda che tutti si pongono è: cosa indosserà? È stata l'influencer stessa a dare qualche piccola anticipazione, anche se non ha lasciato trapelare troppi dettagli. Ieri all'arrivo alla Croisette aveva parlato di un "insane red carpet", mentre questa notte in alcune Stories ha fatto riferimento a un abito bellissimo. Gonna di tulle, strascico, spacco o maxi scollatura? Al momento non si sa molto ma, a giudicare dall'entusiasmo e dalla luce che brilla nei suoi occhi ogni volta che ne parla, l'outfit della Ferragni sarà davvero spettacolare.