Charlene di Monaco torna sui social dopo il ricovero: la principessa è sempre più magra A distanza di oltre un mese la principessa Charlene è riapparsa sui social. La donna è ancora in Sudafrica: nella foto condivisa su Instagram sorride, ma non c’è alcun accenno a un possibile ritorno a Monaco dalla sua famiglia né alcuna notizia sulle sue reali condizioni di salute, che destano molta preoccupazione.

A cura di Giusy Dente

Charlene di Monaco, foto via Instagram @hshprincesscharlene

La principessa Charlene di Monaco non ha ancora fatto ritorno a casa dal marito e dai figli. Il mistero sulla permanenza in Sudafrica della donna non accenna a risolversi, visto che le note di Palazzo in merito sono sempre molto sintetiche e scarne. Non si conoscono precisamente i motivi che stanno tenendo la moglie del principe Alberto lontana, da mesi ormai, anche se ufficialmente si tratta di problemi di salute. Comunque non sono mancate ipotesi e speculazioni su una possibile crisi matrimoniale, anche perché i due si sono fatti vedere pochissimo insieme. Hanno trascorso separati anche il decimo anniversario di matrimonio. Charlene di Monaco è anche piuttosto assente sui social: possiede un profilo Instagram ufficiale, dove ha pubblicato una nuova foto alcune ore fa.

Come sta la principessa Charlene

Risale ad agosto l'ultima foto insieme della principessa Charlene assieme ad Alberto di Monaco. Lui l'ha nuovamente raggiunta in Sudafrica, in seguito all'intervento subito dalla donna, che difatti nello scatto appare visibilmente dimagrita tra le braccia del suo compagno. Mesi fa la partenza per il Sudafrica, il suo Paese d'origine, era stata giustificata con la partecipazione alla campagna di una Fondazione impegnata per proteggere i rinoceronti dall'estinzione, causata dalla caccia selvaggia da parte dei bracconieri.

Il prolungarsi della sua assenza aveva però fatto sorgere parecchi dubbi: tentativo di allontanarsi dalla soffocante vita di Palazzo e da un matrimonio ormai finito? A quel punto sono stati chiariti i problemi di salute della donna, impossibilitata a far ritorno a casa per via di una grave infezione otorinolaringoiatrica. E infatti è ancora alle prese con la sua lunga degenza e con la fase post operatoria, dopo l'intervento del 1 settembre.

Charlene e il principe Alberto di Monaco, foto via Instagram @hshprincesscharlene

La nuova foto di Charlene di Monaco

La nuova foto pubblicata sui social conferma la trasformazione fisica della principessa, che ormai da tempo è irriconoscibile. Oltre al dimagrimento ha anche stravolto il suo look. Prima è stata la volta di un drastico taglio di capelli, rasati a metà, poi alcuni mesi dopo è riapparsa col bowl cut, decisamente molto punk.

Al momento l'effetto ‘scodella' sulla parte centrale della testa si è attenuato, la chioma sta crescendo, anche lateralmente e sulla parte frontale. "Dio vi benedica" ha scritto dal Sudafrica pubblicando la nuova foto, in cui indossa un semplice maglioncino nero ed è seduta dinanzi a un grande libro, con un rosario al collo. Nessuna notizia sulle sue condizioni di salute, per tranquillizzare coloro che le vogliono bene, nessun accenno alla famiglia lontana né a un possibile ritorno a Monaco da loro. Il mistero dunque è ancora fitto.