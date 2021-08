Charlene di Monaco riappare sui social dopo un mese: la principessa è irriconoscibile Cosa sta succedendo a Charlene di Monaco? La principessa è ancora in Sudafrica, lontano da marito e figli a causa di problemi di salute che pare abbiano rallentato il suo rientro a casa. Ma oltre alla scarsità di notizie certe, a destare molto scalpore è anche l’aspetto della 43enne: nelle ultime foto su Instagram è apparsa irriconoscibile.

A cura di Giusy Dente

Cosa è successo a Charlene di Monaco? Attorno alla moglie di Alberto II ruota un vero e proprio mistero, in parte svelato, ma che comunque lascia non pochi dubbi e non poche domande. Si sa che è lontana dalla famiglia per motivi di salute, ma la sua assenza così prolungata ha insospettito tutti, difatti circolano insistenti anche voci di crisi coniugale e addirittura di divorzio. La coppia per la prima volta in 10 anni di matrimonio non ha festeggiato insieme. È anche il look della principessa a lasciare tutti sgomenti. A distanza di un mese dall'ultima volta la 43enne ha pubblicato una nuova foto sul suo profilo Instagram ed è apparsa irriconoscibile agli occhi di tutti.

Che fine ha fatto Charlene di Monaco?

Charlene di Monaco è partita a gennaio per il Sudafrica ufficialmente per dedicarsi a una Fondazione a lei molto cara, che si occupa di proteggere i rinoceronti dall'estinzione. Questi animali sono vittime di una caccia selvaggia da parte dei bracconieri che li uccidono per rivenderne a caro prezzo i preziosi corni. A maggio, poi, si è fatta avanti la notizia di alcuni problemi gravi di salute. Pare che una grave infezione otorinolaringoiatra abbia costretto la principessa a sottoporsi a due operazioni chirurgiche e a una permanenza (diciamo forzata) nell’amatissimo Paese d’origine, che pare andrà avanti almeno fino al prossimo ottobre. A giugno risalgono le foto, pubblicate dalla stessa principessa su Instagram, che la ritraggono coi rangers del posto, con un look già molto stravolto rispetto a quello a cui tutti erano abituati.

Charlene di Monaco, giugno 2021

Ha sfoggiato un taglio di capelli decisamente punk. Già a dicembre aveva detto addio alla chioma lunga a vantaggio di una chioma cortissima rasata sulla nuca, che ha poi ulteriormente tagliato lasciando tutti di stucco per questa scelta così estrema. E sembra che ai capelli lunghi non abbia alcuna voglia di tornare, visto che anche nell'ultima foto bianco e nero pubblicata su Instagram li ha cortissimi. Così come pare non abbia ancora intenzione di tornare dalla famiglia, nel Principato.

Charlene di Monaco, luglio 2021

La nuova foto di Charlene di Monaco

Con uno scatto in bianco e nero pubblicato su Instagram, la principessa Charlene di Monaco si è fatta vedere sui social dopo circa un mese. Lo ha fatto nuovamente per promuovere la causa animalista che le sta più a cuore: ha invitato a fare delle donazioni per un'iniziativa che vuole sensibilizzare sull'estinzione dei rinoceronti, spingere i cacciatori a non ucciderli né torturarli per il loro pregiato corno. La principessa è ancora in Sudafrica, non vede marito e figli da tempo e ha trascorso da sola l'anniversario di matrimonio, limitandosi a degli auguri social piuttosto freddi, scritti tra l'altro in inglese e non in francese e concentrati più sui figli che sul marito Alberto.

Charlene di Monaco, agosto 2021

Non ci sono notizie certe di crisi di coppia: vero è che se in un primo momento il principe si è recato in Sudafrica dalla moglie, portando con sé anche i bambini, adesso non si vede lì da mesi ed è molto concentrato sui suoi obblighi reali. Alcuni esperti hanno analizzato per il Daily Mail le foto recenti della principessa e anche il suo cambio di look, interpretandolo come il suo modo per affermare di essersi svincolata dall'etichetta e dal protocollo, di non inseguire l'approvazione altrui e di non voler chiedere il permesso per esprimere liberamente se stessa. Confrontando i video e le interviste fatti dal Sudafrica e confrontandoli con quelli precedenti, è emersa una maggiore sicurezza nel parlare, una maggiore enfasi, frutto di una ritrovata fiducia in se stessa e di una maggiore consapevolezza. Se hanno ragione loro, la Charlene che farà ritorno a ottobre al Principato (se vi farà ritorno…) sarà una Charlene decisamente molto diversa da quella di mesi fa.