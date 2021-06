Che fine ha fatto Charlene di Monaco? Da settimane i sudditi monegaschi (e non solo) si chiedono il motivo della prolungata assenza della principessa, che ormai da molto tempo non si vede più insieme al marito e ai figli. L'ex campionessa di nuoto non si è ancora vista, ma si è fatta sentire sui social: su Instagram ha pubblicato un video in cui fa gli auguri al marito Albert per il decimo anniversario di matrimonio ripercorrendo le tappe della loro storia d'amore. Gli auguri arrivano in anticipo: la coppia infatti si è sposata il 1 luglio 2011 in forma civile e il 2 luglio con rito religioso. Tuttavia Charlene si perderà i festeggiamenti ufficiali: una nota di Palazzo informa che si trova in Sudafrica per motivi di salute.

Dieci anni fa il matrimonio reale a Monaco

Dopo quasi un mese di silenzio, Charlene torna sui social e lo fa con un video molto dedicato al marito Albert, il figlio di Grace Kelly e di Ranieri III di Monaco. "Felice anniversario Albert – ha scritto nella didascalia – grazie per i nostri bellissimi bambini". I due si sono conosciuti durante le Olimpiadi australiane: il principe rimase molto colpito dalla bionda nuotatrice e la invitò ufficialmente a cena qualche mese dopo. Per alcuni anni la relazione è andata avanti in segreto, fino al debutto ufficiale come coppia nel 2006. Il 2 luglio 2011 i due si sono sposati nel cortile del Palazzo reale di Monaco, mentre il mondo osservava le lacrime della giovane principessa. Nel video pubblicato sui social appaiono molte foto risalenti proprio agli inizi e al fatidico sì. Un gesto di romanticismo spontaneo? A molti non è sfuggito che il breve messaggio di auguri è in inglese (e non in francese) e che si concentra molto più sui figli che sul marito. Forse dietro l'apparente freddezza ci sono solo ragioni di protocollo, che le impediscono di scrivere "ti amo" in pubblico.

in foto: il matrimonio di Charlene e Albert di Monaco nel 2011

La principessa è stata operata in Sudafrica

Per settimane si sono inseguite le voci sulla prolungata assenza di Charlene: i tabloid vociferavano di una profonda crisi coniugale che avrebbe spinto la principessa a rifugiarsi in Sudafrica, dov'è cresciuta. La verità, però, è un'altra: a maggio ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica che l'ha costretta a subire una prima e una seconda operazione. Per via delle sue condizioni di salute, quindi, non parteciperà ai festeggiamenti per l'anniversario di nozze. La stessa casa reale lo ha confermato con una nota inviata al settimanale People. La principessa ha detto che le quotidiane conversazioni con il marito la aiutano a mantenere alto il morale, ma che non vede l'ora di tornare a casa. La crisi coniugale sembra scongiurata, almeno per ora: che questo momento difficile serva a riunire la coppia?