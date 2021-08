Caterina Balivo in costume, bellezza naturale senza filtri: “Voto? 10, perché non ci sono app” Caterina Balivo affronta l’estate e la cosiddetta ‘prova costume’ con serenità, anche perché non esiste affatto un esame da superare per indossare un costume. Lei si piace, si ama e si accetta, non ha problemi né col suo corpo né con la sua età: per questo si sente a proprio agio nel mostrarsi senza filtri e ritocchi, esattamente così com’è.

A cura di Giusy Dente

Con l'arrivo dell'estate una delle espressioni più gettonate è ‘prova costume‘. Il termine ‘prova' può in alcuni casi trarre in inganno e indurre le donne a sentirsi sotto esame, come se ci fosse una prova da superare per poter indossare un bikini ed andare in spiaggia. In realtà l'estate non andrebbe vissuta così, col costante timore del giudizio altrui, limitandosi per paura di non essere adatti, di non essere giusti, solo perché non conformi a certi ideali e certi stereotipi. Questo messaggio lo ha sottolineato forte e chiaro anche una riconosciuta icona di body positivity, Ashley Graham, che ha invitato le donne a sentirsi del tutto libere di scoprirsi piuttosto che nascondere il loro corpo per vergogna, celebrandolo con amore. Caterina Balivo di amore verso se stessa e il proprio corpo ne ha tanto, si piace e si accetta così com'è e non ha intenzione di cedere al ritocco a tutti i costi così gettonato sui social delle influencer.

Niente filtro e niente ritocco per Caterina Balivo

La conduttrice tv ha fatto della semplicità e della naturalezza le sue chiavi vincenti, lanciando anzi qualche frecciatine alle colleghe che, a differenza sua, hanno scelto di affidarsi a filtri estremi e ritocchi. Sui social si tende a farne ampio ricorso, col rischio di stravolgere completamente la realtà e di rendere difficoltosa la distinzione tra ciò che è virtuale e fittizio e ciò che invece appartiene al mondo della verità. Molte influencer hanno sottolineato questo problema, che ricade soprattutto sui più giovani o sui più fragili. ClioMakeup per esempio si è detta preoccupata per questa deriva, per il costante senso di inadeguatezza che subentra quando ci si sente non in linea con i modelli di perfezione veicolati in rete, cadendo in un malsano gioco di confronti. Anche Caterina Balivo stessa ha detto di preferirsi con qualche ‘imperfezione', ma autentica piuttosto che stravolgere il proprio viso col rischio quasi di non riconoscersi e sembrare un mostro.

La Balivo al mare, a proprio agio col suo corpo

La conduttrice non ha problemi con il proprio corpo e la propria età, ha imparato a volersi bene ‘difetti' compresi. "Da tempo lotto con la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già da prima della gravidanza" ha confessato. Di recente complice qualche chilo in più alcuni haters hanno insinuato che potesse aver fatto ricorso alla chirurgia, per aumentare le proprie misure, ma ha smentito tutto col sorriso: "Quando metti un po’ di ciccia va anche lì. Quindi sì, è più polposo più bello e tutto naturale". Ora la 41enne si sta godendo qualche giorno di mare: il suo primo look vacanziero, direttamente da Capri, era con bandana sulla testa e bikini. Ma ama anche i costumi interi e ne ha sfoggiato uno celeste ricoperto di microglitter, che è piaciuto a tutti. Ma è stata anche la sua forma fisica ad attirare l'attenzione. Qualcuno si è complimentato dandole scherzosamente un 7 alla prova costume, ma lei che ha sempre la risposta pronta ha tenuto a specificare che merita un 10 perché non ci sono app di mezzo, ma è tutta bellezza naturale!