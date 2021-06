Ashley Graham da sempre cerca di incoraggiare le donne a non vergognarsi dei loro corpi, ma ad esserne fiere e a non lasciarsi condizionare da giudizi esterni o stereotipi imposti dalla società. Lei ha sempre creduto in se stessa, anche in tempi in cui sembrava impossibile che potesse farcela in un mondo dove la magrezza era tutto. Quando ha cominciato ad avere successo come modella la sua era una fisicità del tutto nuova in passerella e sulle copertine. Adesso il termine curvy è gettonato, quasi abusato, ma non lo era 20 anni fa quando ha cominciato. Nella sua carriera ha sempre puntato sull'accettazione e sull'inclusività, facendo della body positivity una battaglia condotta anche durante la maternità e sensibilizzando molto anche sui disturbi alimentari. Oggi è forse la modella curvy più famosa al mondo, la prima ad aver posato in bikini per la copertina di Sports Illustrated, quella che ha cominciato la battaglia contro i rigidi dettami della moda e delle passerelle, con i loro stereotipi di estrema magrezza a tutti i costi.

Ashley Graham è una mamma fiera del suo corpo

Ashley Graham è diventata mamma il 18 gennaio 2020: Isaac è il suo primo figlio, nato a dieci anni di distanza dal matrimonio col fotografo Justin Ervin, conosciuto perché erano entrambi volontari presso la stessa chiesa. La 33enne ha raccontato la sua maternità con grande sincerità, dalla gravidanza al post parto, anche nei suoi aspetti meno idilliaci. È stato un modo per sviluppare e migliorare ulteriormente il rapporto col proprio corpo, che inevitabilmente subisce una trasformazione radicale nel momento in cui accoglie una nuova vita. Lei ha documentato tutto, dalla perdita dei capelli alle smagliature post parto sulla pancia, che la rendono orgogliosa di aver dato la vita. Ha fatto il giro del mondo una sua foto col tiralatte nel backstage di una sfilata, con cui ha dimostrato la grande forza delle donne e con cui ha anche normalizzato il tabù dell'allattamento.

Ashley Graham paladina della bellezza naturale

Corpi con le smagliature, corpi con la cellulite, corpi con la pancia rilassata, corpi con le cicatrici: Ashley Graham con una carrellata di fotografie ha voluto normalizzare i corpi e ricordare alle donne che qualunque sia il colore della loro pelle, qualunque sia la loro taglia e qualunque sia la loro storia ciò che non devono mai dimenticarsi di fare è guardarsi con amore. D'estate i social e la tv ci bombardano con espressioni come ‘prova costume'. Ma non c'è nessuna prova da superare a tutti i costi, non c'è un traguardo da raggiungere per poter mettere il bikini o degli shorts. L'unico requisito è che ci stia bene con se stesse. D'estate il caldo può costituire un problema per quelle donne invece che preda di insicurezze hanno difficoltà a scoprirsi, perché timorose di mostrare i loro corpi ‘imperfetti'. Il messaggio della modella è proprio per loro: "Credimi quando dico che il tuo corpo è bello e so che è facile raccontare a te stesso la bugia che sei non abbastanza bello, abbastanza magro, abbastanza sexy, abbastanza "impeccabile" da indossare una canotta o un costume da bagno. Non lasciare che la tua mente ti impedisca di goderti la vita al massimo (e ricordati di dire "ti amo" ogni giorno)". Siamo tutte bellissime: fine della discussione.