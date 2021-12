Belén Rodriguez va al lavoro: il dettaglio di lusso per l’ufficio sono collant da 190 euro Belén Rodriguez ha condiviso coi follower la sua giornata di lavoro. Ha da poco inaugurato il nuovo ufficio e vi si è recata con un look dal dettaglio di lusso.

A cura di Giusy Dente

Gli accessori griffati sono un must, nei look di Belén Rodriguez. La showgirl argentina in questi giorni è al centro del gossip, per via della relazione con Antonino Spinalbese. I due da tempo non si vedono insieme e le ultime foto e Stories condivise sui social dalla 37enne la vedono sempre e solo coi due figli, Santiago e Luna Marì. Il suo compagno purtroppo ha trascorso diversi giorni in ospedale, ma non ci sono testimonianze della presenza dell'argentina al suo fianco, durante la degenza. Nonostante la presunta crisi sentimentale, la vita professionale sta andando avanti come di consueto e su questo fronte la Rodriguez condivide molto della sua quotidianità sui social. Proprio nelle Instagram Stories ha mostrato il dettaglio fashion del suo look durante una giornata di lavoro in ufficio.

L'ufficio di Belén

Di recente Belén Rodriguez ha mostrato il suo nuovo ufficio di Milano. Difatti la showgirl assieme alla sorella Cecilia porta avanti l'attività di imprenditrice e di socia dell'agenzia Icona Production, società per lo spettacolo cha ha appena inaugurato il nuovo spazio di lavoro. L'ambiente comprende diversi locali, dalla sala riunioni alla cucina al bagno. Il pezzo forte dell'ufficio di Belén, progettato dall'architetto Sarah Balivo (la sorella di Caterina Balivo) è uno specchio luminoso, uno dei tanti presenti nelle varie stanze, dove non manca mai di scattare dei selfie.

Belén Rodriguez con i collant griffati

Gli outfit di Belén Rodriguez finiscono sempre al centro dell'attenzione. La showgirl sa imporsi con le sue scelte di stile e riesce sempre a far parlare di sé, che si tratti di un accessorio, un dettaglio, un capo firmato o un gioiello di lusso. A tal proposito, uno dei suoi preferiti è il Love Bracelet di Cartier. Ne possiede diversi, da quello in oro giallo con quattro diamanti venduto sul sito della gioielleria a 10.700 euro a quello in oro bianco il cui prezzo arriva addirittura a 55.500 euro.

Certamente sono le scarpe la sua più grande passione, un amore che condivide con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias: "Sono una scelta importante per noi donne" ha dichiarato. Ne possiede tantissime, di ogni modello e brand: Casadei, Givenchy, Attico. Agli eventi e quando è in tv è solita sfoggiare tacchi vertiginosi, ma quando è il momento della comodità sa godersi sia un paio di scarpe di ginnastica che delle ciabattine basse.

in foto: collant di Fendi

Di lusso è il capo che ha mostrato nelle Instagram Stories, testimoniando la sua giornata di lavoro. Si è recata nel suo nuovo ufficio portando con sé la piccola Luna Marì, indossando un paio di pantaloni beige, un maglione bianco, un cappotto scuro e delle décolleté nere. Impossibile non notare ai piedi il dettaglio con motivo FF integrale che rimanda alla Maison Fendi. Dalla foto scattata dalla showgirl è difficile capire se si tratti dei collant o dei calzini: i primi costano 190 euro mentre i secondi 110 euro.