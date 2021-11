Bélen Rodriguez ama le scarpe di lusso: “Una scelta importante per noi donne” Look griffato per Bélen Rodriguez: la showgirl argentina ha preso parte a un evento sfoggiando scarpe e borsa di lusso, che sono la sua grande passione da sempre.

A cura di Giusy Dente

Per Bélen Rodriguez non sono i diamanti i migliori amici delle donne, bensì le scarpe! La showgirl argentina ha una vera e propria passione per le calzature griffate, un amore che condivide anche con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias. Tra le più belle sfoggiate di recente, sicuramente quelle nere con tacco a spillo di Roger Vivier da 550 euro, indossate per il debutto a Tu sì que vales (il modello I Love Vivier). L'ex moglie di Stefano De Martino è coinvolta nel programma sin dall'inizio e anche quest'anno ha voluto esserci. Difatti si è presentata sul set a pochi giorni dal parto, tra l'altro in forma impeccabile, già in minigonna e tacchi! E a proposito di tacchi, quelli indossati in occasione dell'ultimo evento a cui ha preso parte, hanno lasciato i fan senza parole.

Bélen, passione per il lusso

Quando si tratta di stile l'ex moglie di Stefano De Martino non ha eguali e riesce a passare con disinvoltura da look casual e low cost ad outfit ben più sofisticati e costosi, sia nella vita di tutti i giorni che soprattutto quando è sul piccolo schermo o a eventi. Proprio in occasione di un impegno di lavoro, la showgirl argentina ha puntato tutto su scarpe griffate che hanno impreziosito il suo outfit rendendolo ancora più trendy. "Una scelta importante per noi donne" ha scritto su Instagram, lasciando intendere di aver dovuto affrontare un'ardua scelta!

in foto: sandali Platform Mini Fibbia Broche Vivier in Tessuto

Alla fine, a spuntarla sono stati dei sandali di Roger Vivier, Maison francese di accessori di lusso fondata nel 1937. Un modello simile color oro in tessuto, ma con la stessa fibbia gioiello di cristalli e lo stesso tacco in plexy trasparente da 12 cm, costa 1500 euro sul sito del brand.

Leggi anche Quante borse ha Belén Rodriguez e quanto valgono: accessori di lusso per oltre 50mila euro

in foto: il completo indossato da Bélen Rodriguez

La showgirl per prendere parte all'evento ha indossato un total look 100% Made in Italy di Art Dealer, composta da gonna e giacca di lana nera, entrambi arricchiti con bottoni a forma di margherita anni '60. E non poteva mancare la borsa griffata realizzata a mano firmata Amato Daniele, una mini handbag il cui prezzo potrebbe oscillare intorno agli 800 euro, osservando i modelli venduti sul sito del brand. Insomma, come sempre look femminile e galmour per Bélen Rodriguez, che non rinuncia mai al lusso.