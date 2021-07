Ashley Graham nuda: celebra la seconda gravidanza e il corpo che accoglie una nuova vita Circa due settimane fa Ashley Graham ha annunciato al mondo la sua seconda gravidanza, condividendo la gioia sua e del marito Justin Ervin: daranno un fratellino o una sorellina al piccolo Isaac. La modella curvy è già alle prese con alcuni piccoli disagi, del tutto normali, di cui non ha fatto mistero. Nel mentre, continua a celebrare il proprio corpo, che è nuovamente pronto a dare la vita.

A cura di Giusy Dente

A un anno dalla nascita del piccolo Isaac, Ashley Graham sta per dare al suo primogenito un fratellino o una sorellina. La modella curvy, infatti, è incinta: la famiglia si sta ulteriormente allargando! Sia lei che il marito Justin Ervin, sposato nel 2010, sono entusiasti. Ed è stato proprio lui ad immortalare la moglie in uno scatto con cui viene celebrata la forza e la potenza del corpo femminile.

La seconda gravidanza di Ashley Graham

La 33enne ha annunciato la seconda gravidanza con una foto in cui posava, raggiante e bellissima, col pancione in mostra. Addosso solo un abito chemisier azzurro, portato calato sulle spalle e aperto sul davanti. "L’anno appena trascorso è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. Io ho appena iniziato a elaborare e celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi" ha scritto, felice di condividere con la sua community questa nuova fase della sua vita. La precedente gravidanza era stata raccontata dalla modella con estrema naturalezza, in ogni suo aspetto, normalizzandolo. Lei, che ha fatto della body positivity una missione, non si è nascosta: ha mostrato anche gli aspetti meno idilliaci della cosiddetta "dolce attesa", dalla perdita di capelli alle smagliature post parto. E ha sdoganato il tabù dell'allattamento, mostrandosi nel backstage di una sfilata col tiralatte: proprio col piccolo Isaac attaccato al seno era stata la sua prima copertina dopo il parto. Ha fatto tutto questo rimanendo fedele a se stessa e al messaggio che da anni porta avanti: rispettare il proprio corpo accettandone i "difetti" e i cambiamenti senza che questi intacchino la propria autostima e l'amore verso se stessi.

Ashley Graham, la foto con cui ha annunciato la gravidanza

Ashley Graham posa senza veli nella natura

Da 11 anni Ashley Graham è sposata col direttore della fotografia Justin Ervin, da cui aspetta il secondo figlio. Proprio lui ha immortalato la moglie nello scatto pubblicato il 13 luglio scorso, condiviso sui social per dare l'annuncio agli oltre 13 milioni di follower della modella. Al momento la 33enne è già alle prese con alcuni primi piccoli fastidi, ha ammesso di sentirsi piuttosto stanca. Ma non ha esitato a farsi nuovamente immortalare dal marito in uno scatto che valorizza la sua femminilità e la maternità. Nella foto è immersa nella natura, senza veli stavolta, intenta a fare proprie le vibrazioni della Madre Terra e convinta di doler celebrare il suo corpo di donna pronto a dare ancora la vita.