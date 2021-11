Arisa sempre più provocante: seduce in intimo rosso, ma copre il seno con la mano Arisa è una donna che ha raggiunto un equilibrio col proprio corpo: lo accetta così com’è e per questo è perfettamente a proprio agio con la propria immagine. Non ha bisogno di rincorrere la perfezione, perché preferisce celebrare la sua bellezza di donna che ha imparato ad amarsi. La cantante non ha problemi a mostrare ai suoi follower il lato di sé più sensuale e femminile, proprio come ha fatto con le foto in intimo condivise su Instagram.

A cura di Giusy Dente

in foto: Arisa, Instagram @arisamusic

Per Arisa questo è un periodo denso si impegni e appuntamenti importanti. La cantante si sta cimentando come danzatrice a Ballando con le Stelle, in coppia con Vito Coppola: i due sono tra i più amati del cast di quest'anno. La loro ultima esibizione, un tango passionale, ha conquistato tutti: lo hanno eseguito sulle note di Altalene, nuovo singolo di Arisa, di cui è stato di recente anche lanciato il video. Per dare l'annuncio dell'uscita ai suoi fan e follower, la 39enne ha condiviso sui social una foto che ha fatto discutere: si è mostrata a seno nudo, ma col capezzolo coperto, nel rispetto delle rigide linee guida di Instagram in materia di nudo. Questo forse non è bastato, visto che la foto è poi sparita, forse censurata o forse cancellata dalla cantante stessa: il dubbio resta! Certamente Arisa ama provocare, è una donna libera e anticonvenzionale, che vuole vivere senza condizionamenti e senza adattarsi a schemi prestabiliti. Non ha problemi col suo corpo, a mostrarlo e far vedere il suo lato più seducente: lo ha di nuovo dimostrato col nuovo scatto pubblicato su Instagram.

Arisa, un esempio body positive

Arisa ora è una paladina della body positivity, ma è arrivata a questo traguardo lottando contro gli stereotipi sociali e le convenzioni, di cui lei stessa è stata schiava per molto tempo. Non a caso, ha anche fatto ricorso a piccoli interventi di chirurgia, perché viveva male i giudizi delle persone in merito alla sua immagine. Dopo diverse infiltrazioni di acido alle labbra ha poi scelto di sciogliere tutto e tornare a una versione di sé più naturale, per riappropriarsi della sua essenza più vera e ritrovarsi in modo autentico. Oggi riesce a guardarsi allo specchio con amore, ad accettarsi così com'è, senza che le sterili e gratuite critiche altrui intacchino le sue consapevolezze. Non ha problemi a mostrarsi senza filtri, in costume così come in intimo, perché è fiera del suo corpo e ama le sue curve. Non manca mai di invitare le donne a volersi bene e coccolarsi, migliorandosi giorno dopo giorno, piuttosto che autodistruggersi per compiacere gli altri.

in foto: Arisa, Instagram @arisamusic

Anche il suo seno con le smagliature le piace così com'è, perché ha capito che la perfezione non esiste. E proprio quel seno ‘imperfetto', meno tonico rispetto a quando aveva 20 anni, è per lei fonte di orgoglio, è una parte di sé che ama quanto tutto il resto: si è mostrata anche in topless per celebrarne la bellezza. Ha smesso di non sentirsi mai abbastanza e di analizzare in modo iper critico ogni centimetro del suo corpo. Arisa insomma ha trovato il suo equilibrio, la sua serenità. Dal potere che ha sul suo corpo e dalla sua estrema consapevolezza derivano la sensualità e la femminilità che la contraddistinguono e che non rinuncia a esibire.

in foto: Arisa, Instagram Story @arisamusic

Arisa in intimo fa impazzire i fan

L'ultima esibizione di Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle è stata un tango eseguito in un tripudio di rosso, colore tradizionalmente associato alla passione bruciante: di questo colore erano la scenografia, il vestito della cantante-ballerina, il suo make-up, il lungo mantello con cui è entrata in scena. Probabilmente ama molto questo colore, che ha anche sfoggiato a Sanremo, nel lontano 2015. Stavolta, invece, lo ha scelto come colore del suo abbigliamento intimo decisamente sexy, che ha prima fatto intravedere nelle Instagram Stories e che poi ha sfoggiato in alcuni scatti condivisi coi suoi follower. Arisa indossa i capi di Agent Provocateur che esaltano il suo lato più provocante, che i fan hanno nuovamente dimostrato di apprezzare moltissimo, visto che l'hanno sommersa di complimenti.