Piacere o non piacere? Questo è il dilemma. La terza opzione è quella di accettarsi così come si è e fregarsene delle critiche, che spesso di costruttivo hanno ben poco. Non è facile giungere a questo stadio di consapevolezza, soprattutto per chi è molto esposto e vive di rapporto col pubblico. In questo caso il giudizio altrui e i consensi diventano qualcosa di molto importante. Ma a che prezzo? Il costo da pagare è quello di perdere un pezzetto di sé, pur di far contento chi è dall'altra parte e adeguarsi al suo standard, al suo modello ideale. Esattamente questo ha fatto Arisa per molto tempo, troppo concentrata su come gli altri la volevano. Ecco quindi che i capelli non erano mai abbastanza fluenti, il seno era troppo grande, la pancia poco tonica, la bocca poco gonfia. Fino a quando ha detto basta e ha deciso di riappropriarsi della sua persona.

Arisa torna alle origini

Intervistata da Francesca Fialdini nel corso del programma di Rai 1 Da noi… a Ruota Libera, Arisa ha ammesso di aver fatto qualche piccolo ritocco alle labbra. Ha raccontato di aver avuto nel tempo un rapporto molto complesso col suo corpo: tante volte a prevalere era l'esigenza di un giudizio positivo, di piacere al pubblico. Poi ha detto basta e per questo motivo ha deciso di tornare indietro, alla sua vecchia immagine. «Dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico, quest’anno ho deciso di sciogliere tutto» ha detto, senza negare che in futuro potrebbe anche fare di nuovo ricorso a qualche piccolo intervento. Ma l'esigenza più importante, adesso, era un'altra: «Volevo ritornare com’ero. Mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona».

La filosofia body positive della cantante: amarsi e migliorarsi

La cantante da tempo cerca di sensibilizzare sul tema dell'accettazione del proprio corpo, cercando di dare valore alla bellezza in tutte le sue forme, fuori da canoni e stereotipi, mostrandosi spesso senza filtri sui social e senza più vergognarsi di sé. Certo, questo non vuol dire guardarsi allo specchio e vedersi sempre bellissime! «Mi amo a giorni alterni, però il mio pensiero è fare sempre qualcosa per volersi bene ogni giorno, dedicarsi delle attenzioni anche se non sempre è possibile farlo. Nella vita ho sofferto tanto e solo per colpa mia, sono stata condizionata tanto in passato, ma ho capito che bisogno avere fiducia nel futuro» ha detto. Come lei tante altre celebrities si stanno ribellando al bodyshaming e stanno cercando di lanciare messaggi body positive, per uscire dalla logica del piacere a tutti i costi e per smettere di rincorrere ideali stereotipati di bellezza, puntando sull'inclusività e sulla diversità come valore.