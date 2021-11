Arisa di nuovo coi capelli lunghi: la svolta sexy è col reggiseno bondage Arisa ama cambiare spesso look. Dopo il caschetto biondo, ha di nuovo stupito i fan mostrandosi coi capelli lunghi: nello scatto in questione indossa della lingerie sexy.

A cura di Giusy Dente

in foto: Arisa, Instagram @arisamusic

I fan di Arisa la amano per il suo talento musicale, per la spontaneità e anche per il suo fregarsene dei giudizi della gente. La cantante ormai vive con più serenità il rapporto con lo specchio, anche se non sempre è stato così. In passato era più vincolata all'apparenza, temeva le critiche. Le sue insicurezze hanno fatto sì che cedesse al ritocchino, cosa di cui si è poi pentita. Per questo ha poi scelto di sciogliere le infiltrazioni di acido ialuronico e riappropriarsi della propria immagine e dunque anche di sé. Ora è molto più consapevole e libera, anche nel postare foto sui social e nel far vedere il suo lato più provocante.

Arisa fiera del proprio corpo

Arisa non è più schiava degli stereotipi, vuole essere una donna libera, anche nel modo di vestirsi e di comunicare. Nel corso della sua carriera ha subito molte pressioni, ha avvertito forte il bisogno di mostrarsi sempre impeccabile. Non viveva bene il rapporto con la propria immagine, perché era ossessionata dai propri difetti, da quell'ideale di perfezione che si sentiva obbligata ad incarnare. Ora ha però capito che non è una strada vincente sentirsi costantemente sbagliate: è più producente amarsi e migliorarsi, ma farlo per se stessi e non per compiacere gli altri. La cantante è una paladina della body positive e non ha paura di mostrarsi senza filtri e al naturale.

in foto: Arisa nel video di ’Altalene’

Arisa in intimo sexy

Le ultime foto di Arisa ne rivelano tutto il lato più seducente e femminile. Il suo carattere ironico e giocoso va di pari passo con un animo anche molto passionale. E ora che ha smesso di temere critiche e giudizi, si sente a proprio agio nel mostrarsi anche in questa chiave. Vuole che sia anche il suo corpo a comunicare per lei, quel corpo che finalmente ha imparato ad amare e accettare. I fan la apprezzano moltissimo in queste vesti, ma forse Instagram un po' meno! Una delle ultime foto condivise dalla 39enne è stata forse censurata dal social, che ha una politica molto restrittiva in materia di nudo. Arisa aveva infatti pubblicato uno scatto per annunciare l'uscita del video Altalene: aveva il seno in vista e il capezzolo strategicamente coperto. La foto in questione è sparita poco dopo, forse cancellata da lei stessa o forse appunto censurata dalla piattaforma.

Nell'ultima foto condivisa su Instagram, la cantante si è invece mostrata di nuovo in intimo sexy. Dopo il completino rosso sfoggiato appena pochi giorni fa è stata la volta di un capo di lingerie di Colette & Sebastian, sembrerebbe un audace reggiseno bondage con coppa aperta. "Finalmente la Dea si è risvegliata" si legge nella didascalia. E nella foto in questione la cantante sfoggia anche un nuovo hair look. I capelli sono ancora biondi, ma più lunghi, non più a caschetto: si è affidata allo hair stylist Paolo Di Pofi per applicare delle extension. E i fan hanno molto apprezzato!