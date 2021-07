Arisa in estate è meravigliosa al naturale: “Le nevrosi altrui mi hanno resa più bella” Arisa è una delle grandi protagoniste dell’estate 2021 e sui social non perde occasione per mostrarsi in bikini e look balneari. Di recente ha dimostrato ancora una volta di essere regina di body positivity: ha posato splendida al naturale, rivelando come ha fatto per lasciarsi alle spalle le critiche sul suo aspetto estetico.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è una delle star più amate del momento: dopo aver ricoperto i panni di professoressa di canto ad Amici è diventata molto seguita anche dai giovanissimi e ad oggi è più scatenata che mai sui social. Ha lanciato il costume must-have dell'estate, si è lasciata fotografare in bikini a bordo piscina e ha dimostrato ancora una volta di essere una regina di body positivity. Si ama così com'è, non ha paura di mostrare le curve e non nasconde di servirsi di lunghe extension per rendere i capelli fluenti. Di recente ha pensato bene di rivelare il piccolo "segreto" che le ha permesso di lasciarsi alle spalle tutte le critiche ricevute dall'inizio della carriera a oggi.

Arisa e il messaggio in tema body positivity

Non è la prima volta che Arisa mostra un suo look per l'estate ma questa volta lo scatto postato sui social ha attirato le attenzioni dei followers per alcuni motivi molto particolari. Innanzitutto la cantante appare senza trucco sullo sfondo di uno splendido paesaggio veneziano, si alza i capelli con le mani, guarda in camera con fare sensuale e indossa solo un crop top senza reggiseno. Nella didascalia ha poi lanciato un importante messaggio in tema di body positivity, dicendo: "Sono il frutto degli entusiasmi e delle nevrosi altrui, alcuni di loro mi hanno resa più bella, e tante altre cose".

Il segreto di bellezza di Arisa è la spontaneità

Sebbene Arisa ad oggi sia una donna sicura di se stessa e che si piace così com'è nonostante le piccole imperfezioni, nel corso della carriera ha subito diverse critiche a causa del suo aspetto estetico. C'è chi l'ha presa di mira per i capelli portati quasi sempre rasati, chi ha avuto da ridire sulle sue forme: ora però le cose sono cambiate e non perché ha rivoluzionato la sua immagine. La cantante ha semplicemente trovato la forza di reagire, capendo che non bisogna inseguire un'utopica perfezione. Oggi urla a gran voce di sentirsi meravigliosa così ed è proprio questa sua spontaneità a piacere tanto ai fan.