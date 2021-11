Arisa sfida la censura di Instagram: slaccia il body ma nasconde il seno con il nastro adesivo Arisa è la regina del trasformismo: nel giro di pochi mesi ha cambiato più volte colore e taglio di capelli. Per annunciare l’uscita del nuovo video, Altalene, si è mostrata in una versione super sensuale sui social: caschetto biondo e body in maglia slacciato che rivelava l’underboob allo specchio.

A cura di Beatrice Manca

Arisa non smette mai di stupire: nel giro di pochi mesi ha cambiato hair look moltissime volte, passando dai capelli lunghi neri al taglio militare, cortissimo e biondo platino, fino al blu cobalto e alla chioma corta e multicolor. Ora è tornata al caschetto biondo e su Instagram si è mostrata in una versione audace e sensuale: per annunciare l'uscita del video di Altalene ha postato una foto in cui indossa un body in maglia a costine sollevato in modo da scoprire il seno. La cantante è un'icona body positive ed è sempre più a suo agio a mostrare il corpo.

Arisa è di nuovo bionda

Eravamo abituati a vedere Arisa con un taglio cortissimo e rasato, colorato in varie tonalità di magenta e blu cobalto: ora la rivediamo con un caschetto biondo in stile Raffaella Carrà con una leggera frangia sulla fronte. Anche nelle ultime puntate del programma Ballando con le Stelle ha sfoggiato il taglio corto biondo: una parrucca o i capelli ricresciuti in fretta dall'ultimo taglio? Quel che è certo è che Arisa ama trasformarsi, sul palco e nella vita, e scoprire sempre nuovi lati della sua personalità.

Il body in maglia di Arisa è il must have dell'inverno

Ma ad attirare l'attenzione del pubblico è soprattutto body in maglia color giallo senape, slacciato e sollevato ad arte per rivelare l'underboob. Nella foto Arisa è in bagno e posa davanti allo specchio, "censurando" il seno con il nastro adesivo tagliato a formare una X strategica sullo specchio. Un'idea "copiata" forse a Victoria dei Maneskin, che spesso si esibisce a seno nudo coperto solo dal nastro adesivo. Paladina del body positive, Arisa si sente a suo agio a mostrare il proprio corpo ed è più bella e audace che mai. Il body a maglia a costine è l'idea da copiare per l'inverno: è uno dei capi "furbi" anti freddo e anticipa il trend della maglieria "effetto seconda pelle" che dominerà le prossime collezioni. Chi ha detto che sensualità e comodità non possano andare d'accordo?