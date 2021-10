Angelina Jolie ancora sul red carpet con le figlie: Zahara in abito da sera, Shiloh con le sneakers Come fatto alla premiere di Los Angeles, anche in occasione della premiere italiana del film Eternals (alla Festa del Cinema di Roma) Angelina Jolie ha portato con sé le figlie sul red carpet. L’attrice ha sfilato assieme a Zahara e Shiloh. La prima ha scelto un abito da sera, la seconda non ha rinunciato alle sneakers.

A cura di Giusy Dente

Angelina Jolie e le figlie Zahara (in bianco) e Shiloh (in nero)

Nuovo red carpet di famiglia per Angelina Jolie. L'attrice ha preso parte alla 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove è stato proiettato in anteprima il nuovo film che la vede protagonista. In Eternals, di Chloé Zao, interpreta Thena, impetuosa e valorosa guerriera dotata di superpoteri, capace di plasmare l’energia cosmica per formare qualsiasi arma da combattimento. Per interpretare questo ruolo si è anche dovuta sottoporre a un drastico cambio look: è dovuta passare ai capelli biondo platino, mai sfoggiati prima. Proprio come aveva fatto per la premiere a Los Angeles, anche per quella italiana l'ex moglie di Brad Pitt ha portato con sé le figlie.

Angelina Jolie come una dea

Alla premiere di Eternals che si è tenuta a Los Angeles la scorsa settimana Angelina Jolie era arrivata assieme a tutti i suoi figli, che avevano sfilato con lei sul red carpet. C'erano Maddox, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox; unico assente Pax. L'attrice aveva scelto un abito marrone scuro di Balmain, con drappeggio morbido e spalle scoperte, abbinato a decollété color bronzo. A completare l'outfit un dettaglio insolito: un Chin Cuff, che le donava un aspetto da vera guerriera. Stavolta, invece, per la prima proiezione italiana del film, ha scelto un look da dea.

Angelina Jolie in Versace alla premiere italiana di Eternals

L'attrice è giunta sul red carpet fasciata in un lungo abito personalizzato firmato Atelier Versace. La creazione, color platino, presenta una silhouette a colonna con gonna leggermente plissettata e corsetto senza spalline, con spalle e braccia scoperte. Assieme all'attrice c'erano le figlie Zahara e Shiloh. Quest'ultima oggi 15enne è la prima figlia naturale di Angelina Jolie e Brad Pitt, mentre la prima che ha 16 anni è stata adottata dalla coppia poco dopo la nascita, in Etiopia.

Sul red carpet le figlie di Angelina Jolie

Zahara, che per la prima di Los Angeles aveva ‘riciclato' un abito da sera indossato dalla mamma nel 2015, stavolta ha invece scelto un lungo abito bianco in stile greco con scollo all'americana incrociato, color oro. Shiloh ha nuovamente preferito qualcosa di più semplice: tubino corto nero con pieghe appena accennate e un fiocco sul davanti (anche questo Versace) abbinato a un paio di sneakers gialle e nere, che hanno sicuramente attirato l'attenzione. Shiloh è cambiata molto nel tempo: oggi è una 15enne sempre fedele a se stessa, anche se si tratta di presenziare a un evento glamour come un red carpet. Difatti ha comunque preferito qualcosa di casual con un tocco sportivo (come già fatto anche in passato): nessun abito da sera, nessun vestito impegnativo o appariscente.

In passato la sua storia aveva creato molto dibattito, in merito alle questioni sull'identità di genere. Difatti in tenera età aveva fatto coming out come "gender variant": aveva espresso il desiderio di essere chiamata John e aveva ammesso di sentirsi più a suo agio in abbigliamento maschile. Mamma Angelina e papà Brad l'hanno sempre messa a suo agio, consentendole di esprimersi autenticamente e ponendosi in modo aperto nei confronti della sia identità. Oggi infatti è una 15enne che sta poco sotto i riflettori: i genitori continuano a preservarne la privacy e la accettano per ciò che è, senza bisogno di una definizione a tutti i costi, mettendo davanti solo la sua felicità e le sue libere scelte.