Angelina Jolie con un insolito gioiello sul mento: ecco cos’è il Chin Cuff Angelina Jolie alla prima del film Eternals ha stupito tutti. L’attrice è arrivata sul red carpet assieme ai figli, tutti vestiti coordinati, e ha sfoggiato un look che ha immediatamente attirato l’attenzione. Impossibile non notare il gioiello posizionato tra il labbro inferiore e il mento.

A cura di Giusy Dente

Angelina Jolie indossa un Chin Cuff, un gioiello sul mento

Alla prima del film Eternals della Marvel, tutti gli occhi erano per la protagonista Angelina Jolie, giunta sul red carpet insieme ai figli. Con lei c'erano Maddox, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne and Knox (assente solo il 17enne Pax). Ad attirare l'attenzione non è stato solo il look dei cinque ragazzi, ma anche quello dell'attrice, davvero molto particolare soprattutto per un dettaglio che fino a questo momento nessuna star aveva ancora mai indossato e che non è passato certo inosservato.

Angelina Jolie e figli sul red carpet

Red carpet di famiglia per Angelina Jolie, che ha portato con sé alla prima di Eternals i suoi figli. Evidente la scelta di vestire in modo coordinato: tutti con abiti di tonalità neutre o in total black. Grande attenzione ha attirato la quindicenne Siloh, prima figlia biologica di Angelina Jolie e Brad Pitt: incredibile la somiglianza con i genitori! Siloh quando era ancora molto piccola era finita al centro delle attenzioni della stampa, per alcune decisioni che avevano fatto molto discutere.

Angelia Jolie e figli alla prima di Eternals

Aveva dichiarato di non sentirsi a proprio agio nel genere femminile e di preferire l'abbigliamento maschile: per questo aveva anche cambiato il nome in John. Sul red carpet ha sfilato indossando un abito vintage della mamma e come lei anche la sorella Zahara. Quest'ultima ha riciclato la scintillante creazione di Elie Saab Couture sfoggiata dalla mamma per la notte degli Oscar del 2014.

Angelina Jolie in Balmain

Il look di Angelina Jolie

Angelina Jolie ha indossato un abito marrone scuro di Balmain, con drappeggio morbido e spalle scoperte, abbinato a decollété color bronzo. Avendo le braccia nude è stato impossibile non notare un dettaglio: l'attrice ha cancellato il tatuaggio che aveva dedicato a Brad Pitt. Aveva impresso sulla pelle (precisamente sulla spalla sinistra) le coordinate geografiche di Oklahoma, la città natale dell'ormai ex marito. Quel tattoo è stato cancellato e sono ora visibili solo quelli realizzati per i figli.

Angelina Jolie in Balmain

Ma ad attirare l'attenzione di tutti è stato sicuramente il dettaglio ben visibile sul volto dell'attrice. Si tratta di un insolito e audace gioiello posizionato sul mento in verticale, così da unire la bocca e la parte inferiore del viso, verso il collo. Si tratta di una tendenza nuova, che nessuna celebrities ha mai sfoggiato dunque potremmo essere di fronte a una moda lanciata proprio dalla Jolie.

il singolare gioiello di Angelina Jolie

Cos'è il Chin Cuff e come indossarlo

Il gioiello da mento in questione è del gioielliere Nina Berenato ed è progettato per modellarsi delicatamente sul viso e fissarsi all'interno della bocca, appena dietro il labbro. Sul sito del brand il polsino per labbra e mento è venduto a 50 dollari (43 euro). Si tratta di un gioiello unico nel suo genere, che rende il viso un'opera d'arte, rendendo superfluo qualunque tipo di trucco. Difatti è consigliato indossarlo senza esagerare, sia col make-up che con altri accessori.

ChloexHalle Chin Cuff

L'ideale, sarebbe portarlo coi capelli legati e una profonda scollatura (magari a spalle e braccia nude), così da enfatizzare ancora di più la sua presenza. Inoltre si presta particolarmente ai visi con zigomi alti, collo lungo e viso ovale, perché accentua la struttura ossea e porta tutta l'attenzione sul viso: Angelina Jolie ha davvero fatto centro, con questa scelta!