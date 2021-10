Zahara Jolie-Pitt “ruba” il vestito alla madre Angelina: l’abito scintillante è vintage Per la prima del film “Eternals” della Marvel, Angelina Jolie ha deciso di riunire tutta la famiglia sul red carpet: insieme a lei c’erano i figli Maddox (che oggi ha vent’anni) Zahara, Shiloh, e i gemelli Vivienne and Knox. Tutta la famiglia vestiva in coordinato con abiti vintage, ma quello di Zahara ha una storia molto particolare…

A cura di Beatrice Manca

Chi, da bambina, non ha mai sognato di indossare i vestiti da sera della mamma? Zahara Jolie-Pitt, figlia di Angelina Jolie e di Brad Pitt, ha potuto farlo: alla prima del film Eternals ha indossato un famoso vestito di paillettes della madre. Si può solo immaginare l'emozione della ragazza, che oggi ha 16 anni, di fronte al guardaroba da sogno dell'attrice. Angelina Jolie indossò l'abito di paillettes per la notte degli Oscar del 2014 e ora lo ha regalato (o almeno prestato) alla figlia Zahara. Una scelta glamour e sostenibile: "I miei figli indossano tutti abiti vintage – ha detto l'attrice a ET – ci divertiamo molto a reinterpretare i miei vecchi vestiti". Sempre più star infatti appaiono sul red carpet già indossati: Kate Middleton ad esempio ha stupito tutti con un abito di dieci anni fa.

Il red carpet "di famiglia" di Angelina Jolie

Angelina Jolie è nel cast del film Eternals, il nuovo film dell'universo Marvel diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao. Per la prima assoluta della pellicola ha deciso di riunire tutta la famiglia (o quasi) sul red carpet: insieme a lei c'erano i figli Maddox (che oggi ha vent'anni) Zahara, Shiloh, e i gemelli Vivienne and Knox. Mancava solo Pax, che oggi ha diciassette anni. Il colpo d'occhio della famiglia riunita è un tuffo al cuore: tutti ricordiamo Maddox, Zahara e Shiloh da piccoli e oggi sono adolescenti. L'intera famiglia, tra l'altro, vestiva in coordinato, con abiti in toni neutri o total black: Angelina Jolie indossava un abito drappeggiato di Balmain con gioielli Tiffany&Co.

Angelina Jolie con i figli alla prima del film Eternals

Zahara con l'abito vintage di Angelina Jolie

Ma è stata Zahara a catturare l'attenzione dei fotografi: l'abito che indossava infatti è un modello iconico indossato dalla madre Angelina durante la notte degli Oscar. Era il 2014 (l'anno del famoso selfie di gruppo con Ellen DeGeneres) e l'attrice hollywoodiana aveva fatto il suo ingresso sul red carpet insieme a Brad Pitt, scintillante nell'abito di Elie Saab Couture.

Angelina Jolie nel 2014 in Elie Saab Couture

Moltissime cose sono cambiate da allora: il matrimonio è finito e i figli sono cresciuti, tanto da poter indossare i suoi abiti. L'attrice ha detto a ET che lei e i suoi figli si divertono a giocare nel suo guardaroba, usando i vecchi abiti per nuovi look: l'upcycling è decisamente lo stile più trendy del momento.