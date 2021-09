Alba Parietti sul red carpet a Venezia ricicla l’abito del 60esimo compleanno Anche quest’anno Alba Parietti ha preso parte al Festival del Cinema di Venezia. Per l’occasione ha puntato su un look total black, non del tutto inedito: è infatti lo stesso indossato per i festeggiamenti del 60esimo compleanno, a luglio scorso.

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti in Versace a Venezia 78

Alba Parietti ha preso parte alla decima giornata del Festival del Cinema di Venezia. Era presente alla proiezione del documentario De André. Storia di un impiegato, il film con cui Cristiano omaggia il padre Fabrizio attraverso un percorso di immagini, filmati inediti e musica che raccontano il cantautore (venuto a mancare nel 1999) nella sua vita privata e nel suo percorso di artista, senza tralasciare il loro rapporto. Proprio con Cristiano De André ha sfilato sul red carpet la conduttrice: i due in passato sono stati una coppia (dal 2010 al 2014) e oggi sono ancora molto amici.

Alba Parietti a Venezia 78

Conclusa l'estate, è tempo anche per Alba Parietti di dedicarsi ai nuovi impegni lavorativi. Per lei in vista c'è la partecipazione a Tale e Quale Show come concorrente: è confermata la sua presenza nel cast, che include tra gli altri anche Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Federica Nargi. Intanto la conduttrice, showgirl e opinionista tv ha calcato il red carpet del Festival di Venezia, con un look completamente diverso da quello dello scorso anno. Se per la 77esima edizione aveva optato per un abito bianco con maxi spacco, stavolta la scelta è caduta sull'intramontabile nero. E a guardarlo bene, non è un outfit del tutto inedito.

Alba Parietti in Versace

Alba Parietti indossa l'abito del 60esimo compleanno

Il 2 luglio, in occasione dei 60 anni, Alba Parietti ha festeggiato con gli amici più cari in un noto locale di Milano. Per l'occasione si è imposta con un look total black che ha evidenziato la sua sensualità, quella di una donna che continua a essere un'icona di bellezza e stile. La showgirl non teme il passare del tempo ed è solita preferire, alle immagini ritoccate, delle foto senza filtri né ritocchi con look acqua e sapone. Non ha problemi a farsi vedere struccata o in abbigliamento casalingo: si sente perfettamente a proprio agio in queste vesti. "Se in televisione vi sembro leccata e truccata, nella vita vera sono una semidebosciata" ha scritto sui social.

Aloba Parietti in Versace

Ciò non toglie che in occasioni importanti sappia perfettamente come valorizzarsi al meglio, che si tratti di apparizioni televisive o partecipazioni a kermesse importanti, come è appunto il Festival di Venezia. Quest'anno per l'occasione ha riciclato il look del 60esimo compleanno. L'outfit di luglio così come quello indossato in laguna si compone di un lungo abito nero firmato Versace tempestato di paillettes con ampia scollatura abbinati a sandali con tacco a spillo. Uguali anche i maxi orecchini pendenti. Capelli mossi per lei, allungati applicando delle extension, che hanno