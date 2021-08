Alba Parietti si mostra in costume senza filtri: “Volete una foto senza ritocchi? Eccola” Alba Parietti ha pubblicato su Instagram una foto scattata allo specchio che ha fatto impazzire i fan: niente filtri né luci studiate, solo un costume da bagno e i capelli tirati indietro. A 60 anni vanta una forma invidiabile e non teme certo il giudizio dei social e lo ha dimostrato lanciando una specie di sfida agli hater: “Ora potete scatenarvi…”

A cura di Beatrice Manca

I social network non sempre dicono la verità: anzi, quasi mai. Tra filtri, app di fotoritocco, pose plastiche e luci utilizzate in modo furbo contribuiscono a plasmare standard di bellezza irraggiungibili (ma molto spesso finti) che possono scatenare insicurezza e ansia in chi li guarda. Per questo sempre più star hanno deciso di dire basta e di mostrarsi sui social così come sono: niente filtri, niente ritocchi, perfino niente make-up. Tra queste c'è sicuramente Alba Parietti, che non ha paura di pubblicare selfie al naturale, senza trucco e con i capelli mossi. A 60 anni vanta un fisico asciutto e tonico e non teme certo il giudizio dei social: lo ha dimostrato pubblicando una foto in costume intero "senza il minimo ritocco", come ha scritto nella didascalia. Una specie di sfida agli hater: "Ora potete scatenarvi…"

La foto di Alba Parietti in costume intero

Alba Parietti ha pubblicato una foto scattata allo specchio nel suo salotto della casa delle vacanze: niente luci soffuse, niente filtri, solo un costume da bagno nero e i capelli tirati indietro. "Volevate una foto senza filtri? – ha scritto nella didascalia – Anche senza il minimo ritocco …Eccola potete scatenarvi". A 60 anni vanta ancora un fisico asciutto e scolpito e una pelle liscia e levigata: in molti nei commenti la paragonano a una trentenne e le fanno i complimenti soprattutto per le gambe. Le gambe non mentono mai: o sono belle di natura o non ci sono ritocchi che tengano.

La passione di Alba Parietti per i costumi interi

Alba Parietti ha una vera e propria passione per i costumi da bagno interi: durante le sue vacanze estive a Ibiza è stata contagiata dallo stile boho-chic dell'isola e ne ha sfoggiati diversi modelli, da quello bianco intrecciato a quello nero con gli anelli indossato a Ferragosto. Nel selfie allo specchio ne indossa uno di colore nero, con profonda scollatura a V, allacciatura all'americana e applicazioni floreali. Una lezione di stile da segnare: elegante e mai fuori luogo, l'intero può essere sensuale quanto e più del bikini. A 60 anni come a 25.