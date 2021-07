Alba Parietti ha raggiunto un importante traguardo: oggi compie 60 anni ma, nonostante l'età che avanza, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. È da decenni che è sempre sulla cresta dell'onda, tanto che ad oggi viene considerata uno dei volti simbolo della tv italiana. Attrice, opinionista, presentatrice, modella: dagli esordi a oggi ha saputo reinventarsi, ricoprendo sempre ogni ruolo in modo impeccabile. Qual è il segreto del suo successo? Oltre a essere un sex symbol dal fascino innato e senza limiti, nel corso della carriera ha dimostrato di essere una donna forte, determinata e con le idee ben definite. I suoi 60 anni, dunque, non potevano passare inosservati ed è per questo che ha deciso di celebrarli con un mega party.

La festa di Alba Parietti è stata un inno alla libertà

Per i suoi 60 anni Alba Parietti è tornata da Ibiza e ha organizzato una cena danzante con gli amici più cari al ristorante Marro Fisheria di Milano. Il tema era #iamwhatiam, un chiaro riferimento alla canzone di Gloria Gaynor, colonna sonora del film La Cage aux Folles, in onore del quale sono state invitate anche delle appariscenti drag queen. L'obiettivo della showgirl? Voleva che i suoi ospiti fossero davvero quello che sono: magari sono medici ma si sentono rockstar, sono avvocati ma si sentono drag, sono casalinghe ma vorrebbero essere sex symbol. Insomma, la festa di Alba è stata un inno alla libertà e, al motto ti "per festeggiare 60 anni ci vuole una buona dose di coraggio", ha trasformato la serata in una sorta di carnevalata con tanto di balli, canti e candeline spente al fianco del figlio Francesco Oppini.

in foto: Alba Parietti in Versace

Alba Parietti, il look per i 60 anni

Per un'occasione speciale poteva mai rinunciare all'eleganza e alla sensualità? Assolutamente no. Alba ha lasciato da parte i selfie senza trucco in versione casalinga, apparendo più sofisticata che mai in total black. Si è affidata all'esuberanza e alla classe di Versace, indossando un lungo e sinuoso abito nero tempestato di paillettes, un modello a tubino che le ha fasciato le forme, esaltando il décolleté con una scollatura profonda e morbida. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté con il tacco a spillo, orecchini pendenti e bracciali Ferrum. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente spettinati, aggiungendo così un tocco sauvage all'outfit. Insomma, la Parietti potrà pure aver compiuto 60 anni ma a quanto pare non perde la sensualità che da sempre la contraddistingue. In quante sognano di arrivare alla sua età in forma tanto smagliante?