X Factor, la svolta romantica di Emma Marrone: la finale è con l’abito in pizzo e maxi zeppe X Factor 2021 è arrivato alla puntata finale: Emma Marrone ha sfoggiato il nuovo taglio di capelli e un look diverso dal solito.

A cura di Beatrice Manca

La finale di X Factor è stata all'insegna dello stile: giudici e concorrenti hanno concluso questa edizione del talent in bellezza. L'edizione 2021 è stata vinta da Baltimora (a sorpresa) e il palco è stato incendiato da super ospiti, tra cui i Coldplay e i Maneskin, tornati sullo stesso palco del loro debutto tra tutine a righe, perizomi in pelle e top a rete. Tra i look che non sono passati inosservati c'è sicuramente quello di Emma Marrone, l'unico giudice donna. di recente la cantante ha dato una svolta al look tagliando i capelli corti e ha mostrato un nuovo lato di sé: dopo il look da dark lady in nero e quello sofisticato con la pelliccia bianca, ha scelto il romanticismo di un abito a fiori.

L'abito in pizzo di Emma Marrone a X Factor

Per l'ultima puntata la cantante ha scelto di mostrare una versione romantica: un abito a maniche lunghe in pizzo floreale semitrasparente, lungo e con orlo asimmetrico. L'abito è in una delle tinte must dell'inverno 2021, il lilla, sofisticato e chic, lo stesso colore scelto per il make up. Ma il dettaglio più insolito era ai suoi piedi: un paio di scarpe con il tacco e maxi plateau che rielaborano la "tanguera" con il cinturino a T sul collo del piede, in versione altissima. Il look è firmato Gucci, brand che ha indossato più e più volte nel corso di questa edizione.

Emma Marrone con i capelli corti

La cantante ha sfoggiato in questa puntata finale il nuovo taglio di capelli, già mostrato sui social. Per annunciare la sua partecipazione a Sanremo ha fatto vedere la sua "trasformazione" dal parrucchiere: ha detto addio alle lunghezze ondulate e ora porta un pixie cut asimmentrico, cortissimo sulla nuca e con i ciuffi frontali più lunghi. Un taglio che già le ha dato grandi soddisfazioni: si follower ha raccontatola gioia di farsi lo shampoo in cinque minuti. Il nuovo look, abbinato all'abito da sera, le sta d'incanto: come ci stupirà sul palco dell'Ariston?