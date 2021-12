X-Factor 2021, Emma Marrone con la pelliccia: il trucco gioiello illumina il look della semifinale Ieri sera è andata in onda la semifinale di X-Factor 2021 e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori è stata Emma Marrone col suo look. La salentina ha indossato ancora una volta la pelliccia ma ha illuminato l’outfit con un audace trucco gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

Continua l'edizione 2021 di X-Factor, ieri sera è andata in onda la semifinale e le sorprese sono state moltissime, dall'esibizione di apertura di Manuel Agnelli alla discussa eliminazione di Erio, fino ad arrivare all'annuncio dei super ospiti dell'ultima puntata della prossima settimana, ovvero i Maneskin. Al di là dei talenti in gara che si sono sfidati a colpi di acuti, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Emma Marrone, l'unico giudice donna, apparsa più elegante che mai in total white. Per la penultima diretta dello show è tornata a indossare la pelliccia, osando con un trucco davvero scintillante.

Il look bianco di Emma Marrone

Emma Marrone sta dando il meglio di lei in fatto di stile in questa edizione di X-Factor: tra chemisier leopardate, giacche crop griffate e zoccoli abbinati alla tuta, ha dimostrato di essere particolarmente eclettica quando si parla di look. Da quando sono cominciati i Live ha pensato bene di puntare sull'eleganza ma, dopo i due outfit total black, il primo con l'abito sottoveste, il secondo con il pizzo, questa volta ha puntato sul bianco. Ha sfoggiato un abito bianco da diva firmato Gucci, un modello con la gonna alla caviglia e in vita una cintura in tinta con la fibbia decorata con l'iconica doppia G. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté con la zeppa (le scarpe must-have del momento) e una esuberante pelliccia coordinate, che nel corso della puntata ha portato su una sola spalla.

Emma Marrone in Gucci

Emma Marrone segue il trend del make-up scintillante

Il punto chiave del look di Emma Marrone era il trucco: la cantante ha seguito il trend del make-up gioiello, decorando la parte alta della palpebra con una linea asimmetrica e "metallizzata" decorata con dei micro brillantini. Naturalmente non ha osato con eye-liner e ombretto, ha usato solo un tocco di mascara e un rossetto nude. Ha poi esaltato il tutto con un'acconciatura in stile vecchia Hollywood tirata solo da un lato. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la finale, certi del fatto che la salentina sarà ancora una volta capace di lasciare i fan senza parole.