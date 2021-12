X Factor, i Maneskin tornano sul palco per la finale: la trasformazione dall’esordio a oggi Il gruppo si è esibito sul palco del debutto con look coordinati, tra pelle e rete. “It’s been a while”, hanno scritto nella didascalia delle foto.

A cura di Beatrice Manca

Sono passati quattro anni dall'esordio dei Maneskin sul palco di X Factor: l'energia è rimasta la stessa, ma i quattro ragazzi romani nel frattempo hanno coronato il loro sogno di sfondare nella musica. Dopo aver vinto Sanremo e l'Eurovision hanno aperto il concerto dei Rolling Stones, conquistando anche gli Stati Uniti. Ora i Maneskin tornano a casa: durante la finale di XFactor si sono esibiti proprio sul palco del loro debutto, stavolta con un doppio look griffato: prima con eleganti completi color crema, poi con tutine "circensi" a righe, tra cinghie, reti e accenti bondage.

I look dei Maneskin per la finale di X Factor

Per una serata così speciale Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno sfoggiato ben due look, entrambi firmati Gucci, la casa di moda di cui sono testimonial. Nella prima esibizione indossavano completi dall'aria Seventies bicolori, beige e neri, mentre Victoria sfoggiava un tuxedo jacquard con motivo floreale.

i Maneskin in Gucci custom made

Per la seconda esibizione invece hanno puntato sullo stile rock che li contraddistingue, con accenti fetish. Sui social hanno poi condiviso le foto del look "circense": Damiano David indossava pantaloni bianchi e una giacca corta blu, in stile "domatore di leoni", con un top a rete. Pantaloni bianchi anche per Ethan, ma abbinati a una camicia trasparente nera con fiocco e maniche a sbuffo. Victoria e Thomas invece indossavano pantaloni aderenti con le righe verticali e top a rete. Il look circense era completato da un dettaglio fetish: Thomas indossava il perizoma in pelle "sopra" i pantaloni, e Victoria un intricato sistema di cinghie.

I Maneskin in Gucci custom made

Come sono cambiati i Maneskin

Il gruppo ha voluto sottolineare il grande ritorno sul palco di XFactor dopo diversi anni di assenza: "It's been a while", hanno scritto nella didascalia delle foto in cui mostrano come sono cambiati in questi quattro anni. All'epoca erano poco più che adolescenti: Ethan aveva le treccine e l'aria decisamente più timida, Victoria e Thomas portavano i capelli ricci.

I Maneskin nel 2017

Damiano mostrava già l'animo ribelle che lo contraddistingue e tutti sfoggiavano look provocanti e rock: giacche portate a pelle, calze a rete, pantaloni di pelle. Quell'anno i Maneskin arrivarono secondi a XFactor, ma dopo hanno sbaragliato le classifiche di mezzo mondo: una bella lezione per "gli sconfitti" di questa edizione.