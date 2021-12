Emma Marrone, elogio ai nuovi capelli corti: “Ho fatto lo shampoo in 5 minuti, mi sono emozionata” Emma Marrone ha tagliato tutti i capelli lo scorso weekend, celebrando con un gesto drastico l’annuncio della partecipazione al prossimo Sanremo. Oggi ha voluto elogiare la nuova acconciatura corta, rivelando un dettaglio pratico ed “emozionante”.

A cura di Valeria Paglionico

La protagonista indiscussa dell'ultimo weekend è stata Emma Marrone: dopo aver spopolato con il look bianco con la pelliccia a X-Factor, ha dato una svolta drastica alla sua immagine. Complice l'annuncio della partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, ha pensato bene di "darci un taglio", tornando a una delle acconciature che più ama, ovvero quella con i capelli cortissimi. A più di 48 ore di distanza dal colpo di testa, sembra non essere affatto pentita: sui social ha infatti rivelato uno dei lati positivi del nuovo hair look.

Emma Marrone, i "benefici" del nuovo taglio corto

A chi non fa paura tagliare i capelli in modo drastico? Emma Marrone lo sa bene, anche se sembra non aver battuto ciglio dopo il cambio look estremo. Oltre ad apparire felice, soddisfatta e glamour, nelle ultime ore sui social ha anche rivelato il "lato positivo" della nuova acconciatura cortissima. Questa mattina si è scattata un selfie poco dopo la doccia e, oltre ad apparire bellissima al naturale con indosso solo un telo bianco e i capelli bagnati, nella didascalia ha scritto: "Ho fatto lo shampoo in 5 minuti. Mi sono emozionata. Buona giornata a tutti".

La treccia tagliata di Emma Marrone

Emma Marrone e la passione per i capelli corti

Sebbene il cambio look di Emma Marrone sia stato davvero estremo, i fan non sono rimasti affatto sorpresi dalla trasformazione, visto che dagli esordi a oggi hanno visto la loro cantante preferita stravolgere spesso il cambio di capelli. Storicamente la chioma le è arrivata al massimo poco sotto le spalle, ma fino a qualche anno fa (per la precisione proprio ai tempi di Sanremo 2011) sfoggiava un pixie cut molto simile a quello attuale, ovvero rasato sulla nuca e con dei ciuffi più lunghi sul davanti. Sul palcoscenico del Festival apparirà con questo taglio corto o avrà in mente un altro colpo di testae?