Emma Marrone taglia tutto: il nuovo look con i capelli corti per annunciare che sarà a Sanremo Emma Marrone ha cambiato look in modo drastico, preannunciando la trasformazione sui social, dove, prima di mostrarsi a opera finita, aveva postato la foto di una treccia tagliata.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone sta vivendo un momento molto felice dal punto di vista professionale: per il secondo anno consecutivo è tra i giudici di X-Factor e puntata dopo puntata appare sempre sul palco super elegante. Nelle ultime ore, inoltre, ha annunciato che sarà tra i Big del prossimo Festival di Sanremo. Sarà perché voleva celebrare il successo con un gesto "materiale" o perché semplicemente aveva voglia di cambiare, ma la cosa certa è che ci ha dato un taglio davvero netto, cambiando drasticamente il suo look. Dopo aver lasciato "sulle spine" i fan, ha poi documentato la trasformazione sui social.

Emma Marrone, la foto della treccia tagliata

Cosa ha fatto Emma Marrone per annunciare il cambio look estremo? Si è servita dei social, cominciando a condividere alcune foto total white, le cui didascalie lasciavano intendere che ci sarebbe stata presto qualche novità. Non ha dato spazio a dubbi nel momento in cui ha immortalato una treccia bionda tagliata con accanto un paio di forbici da parrucchiere. In molti, però, si sono chiesti se quei capelli fossero davvero i suoi, visto che apparivano un tantino più lunghi rispetto l'ultima apparizione pubblica a X-Factor.

Il nuovo look di Emma Marrone

Successivamente la cantante ha condiviso alcune Stories realizzate prima della visita all'hairstylist in cui ha annunciato: "Sapete cosa succede oggi? Vado a tagliarmi i capelli", continuando poi a immortalarsi alle prese con l'ultima spazzolata, l'unica cosa che proprio non le mancherà. A fine giornata, quando sono stati annunciati i nomi dei Big del prossimo Sanremo, ha mostrato il risultato finale: Emma è tornata a uno dei suoi tagli preferiti, ovvero il pixie cut asimmentrico, rasato sulla nuca e con i ciuffi frontali più lunghi.