Vittoria in montagna coi Ferragnez: adorabile col cappellino con orecchie e stivaletti di peluche I Ferragnez sono partiti alla volta di St.Moritz per godersi qualche giorno di relax in montagna. Con Fedez e Chiara Ferragni, anche i figli Leone e Vittoria.

Vacanze in montagna per i Ferragnez, che si sono trasferiti a St.Moritz per il lungo weekend dell'Immacolata, dopo le impegnative giornate milanesi. Sabato 2 dicembre si è infatti svolta la premiere di The Ferragnez, la serie tv Amazon di prossima uscita interamente dedicata a loro. L'anteprima italiana ha fatto seguito a quella spagnola e in entrambi i casi l'imprenditrice e il marito erano presenti al red carpet. Forse per godersi un po' di meritato riposo in mezzo alla neve dopo i molteplici eventi che li hanno visti protagonisti, sono quindi partiti verso St.Moritz assieme ai figli, Leone e Vittoria. Con loro anche l'influencer Veronica Ferraro, amica dell'imprenditrice. Come sempre i look di Leone e Vittoria si sono rivelati adorabili. E con due genitori così non poteva essere altrimenti.

Leone e Baby Vittoria in montagna

Nonostante la giovanissima età, sia Leone che Vittoria possono già vantare un guardaroba da star. Il primogenito di casa Ferragni ha una collezione di sneakers da 2000 euro che farebbe impallidire qualunque appassionato: circa 45 paia di calzature griffate, di ogni marchio possibile, comprese Maison di lusso. E proprio il lusso caratterizza anche l'armadio della sorellina, che è una vera e propria baby influencer. Anche lei possiede una notevole collezione di calzature, dalle mini Crocs alle Golden Goose, fino alle ballerine di Dior da circa 500 euro, uno dei tanti regali preziosi ricevuti al momento della nascita, il 23 marzo scorso.

I due bambini sono amatissimi sui social e compaiono quotidianamente nelle foto e nelle Stories dei genitori. Li hanno coinvolti, ovviamente, anche per immortalare la vacanza in montagna a St.Moritz. Si sono recati lì per un po' di relax in famiglia, circondati dalla neve. L'album fotografico delle vacanze dei Ferragnez a St.Moritz si sta ampliando sempre più. La famiglia è lì già da diverse ore e Chiara Ferragni ha già condiviso coi suoi milioni di follower alcuni dei momenti più belli. C'è stato tempo per una cenetta, per tante passeggiate, per fare pupazzi di neve. Impossibile non notare anche il look dei due bambini.

Da un lato, Leone ha indossato una felpa teddy come la mamma: i due non è la prima volta che vestono coordinato, è una vera e propria tradizione consolidata per loro, che hanno palesato in diversi momenti e con diversi capi. E che dire di Baby Vittoria! La piccola è avvolta in un caldo bomber rosso, ma sono i dettagli a fare la differenza. Ai piedini ha degli stivaletti di peluche e sulla testa un cappellino con orecchie, che la fa somigliare a un piccolo orsetto.