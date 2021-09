Chiara Ferragni in coordinato con Leone: per l’autunno rilancia il trend del maxi cardigan colorato Chiara Ferragni ha passato il weekend in montagna con i figli e ne ha approfittato per lanciare il capo must-have dell’autunno 2021, il cardigan colorato dallo stile etnico. Lo ha declinato in un’adorabile versione mini-me, vestendosi in coordinato con il figlio Leone.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non si ferma un attimo e, dopo aver passato più di un mese in vacanza tra Sardegna e costiera amalfitana, ha organizzato un altro weekend fuori porta. Ha approfittato dell'assenza del marito Fedez (impegnato con le riprese della nuova edizione di Lol – Chi ride è fuori) per partire con i piccoli di casa, Leone e Vittoria. Insieme a un gruppo di amici, i tre hanno passato il fine settimana in uno splendido resort a Courmayeur, per la precisione in una camera con vista sul Monte Bianco, apparendo sui social più uniti e glamour che mai. L'influencer, in particolare, non ha potuto fare a meno di seguire il trend dei look mini-me e si è vestita in coordinato con il primogenito.

I look mini me di Chiara Ferragni e Leone

La vacanza in montagna di Chiara Ferragni è stata all'insegna della famiglia, del relax e della passione per la moda. Non sorprende, dunque, che abbia dato il meglio di lei in fatto di stile, anche se il look che ha maggiormente attirato le attenzioni dei followers è stato quello "mini-me" sfoggiato in coppia con Leone. I due si sono vestiti in coordinato puntando tutto su jeans chiari, sneakers bianche e t-shirt total white. Il tocco di classe, però, è stato il cardigan con la chiusura frontale col fiocco, un modello con stampa paisley in versione color block firmato Alanui (che sul web viene venduto a 2.450 euro nella versione da adulti).

Il cardigan Alanui

Il ritorno del cardigan etnico

Al di là dell'adorabile idea di vestire uguale al figlio proprio come due gemellini, Chiara Ferragni ha anche preannunciato uno dei trend che diventeranno gettonatissimi durante l'Autunno/Inverno 2021-22, quello dei maxi cardigan colorati con cintura e frange. Non è la prima volta che questi accessori etnici sono finiti sul mercato riscuotendo un discreto successo, già lo scorso anno avevano letteralmente spopolato, tanto che sono state moltissime le celebrities che li hanno sfoggiati. Complice il clima freddo da montagna, la moglie di Fedez sembra non averne potuto fare a meno: è variopinto, glamour, versatile e soprattutto caldissimo. In quanti prenderanno ispirazione da lei per le prime giornate fresche dell'autunno?