Chiara Ferragni in coordinato con Leone: mamma e figlio indossano le felpe teddy I Ferragnez sono a St.Moritz. Chiara Ferragni, come già fatto in passato, si è vestita in coordinato con Leone, con le stesse caldissime felpe teddy.

A cura di Giusy Dente

foto via Instagram @chiaraferragni

I look dei baby Ferragnez sono irresistibili. Chiara Ferragni riesce sempre a introdurre nei loro outfit qualcosa ad effetto e soprattutto la piccola Vittoria è già una baby influencer, con un armadio invidiabile di scarpe e vestitini (anche di lusso). La sua collezione di sneakers è da vera star e non poteva essere altrimenti, visto che sono la passione più grande di papà Fedez. Il piccolo Leone non è da meno: la sua collezione di scarpe griffate comprende circa 45 paia di calzature, dai mocassini Versace alle Nike Air, dalle Vans alle Superga fino alle Yeezy Boost. Ma spesso non è il costo dei capi, ad attirare l'attenzione. Spesso è il fatto che siano look coordinati, non solo tra i fratellini ma anche mamma-figlio.

Leone veste come mamma Chiara

I Ferragni sono partiti alla volta di St Moritz per un anticipo di vacanze natalizie. La famiglia è al completo: ci sono Chiara, Fedez e i loro due figli, Leone e Vittoria. Per il momento si sono goduti una cenetta tutti assieme e si sono immersi in bellissimi paesaggi innevati. Tra i tanti scatti condivisi sui social fino ad ora c'è anche quello con le ‘corna natalizie', così le ha chiamate l'imprenditrice. Sulla testa di Fedez, infatti, si intravedono delle corna di alce: nei commenti, qualcuno ha ironizzato sul fatto che potrebbe essere un indizio, su una possibile partecipazione a Temptation Island! Ma nella foto ci sono anche i figli della coppia. In particolare, si può notare che Leone veste la stessa felpa teddy della mamma, ma in diverso colore, una azzurra e l'altra beige.

foto via Instagram @chiaraferragni

I look coordinati dei Ferragnez

Non è certo la prima volta che nella famiglia Ferragnez grandi e piccini vestono uguali. Chiara e il suo primogenito in passato hanno sfoggiato la stessa camicia-bandana: la camicia di lui che era una versione in miniatura di quella di lei. E coordinati erano anche i loro maxi cardigan dallo stile etnico con tanto di frange, caldissimi e perfetti per l'autunni. Non potevano certo mancare i maglioni personalizzati per tutta la famiglia, uguali per tutti e quattro: a righe blu su fondo bianco, con la scritta Ferragnez ricamata in rosso sulla schiena, un cuoricino sul petto e accanto le diverse iniziali dei loro nomi. Il primissimo look coordinato di Chiara, poco dopo la nascita del figlio, era stato con una T-shirt dei Nirvana. Quello di stavolta è decisamente diverso e sicuramente più caldo, ma conferma la predilezione dell'immprenditrice per i look mini-me.