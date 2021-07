Vestiti estate 2021: 5 tendenze e modelli di abiti freschi e leggeri Corti o lunghi, con stampe vivaci o in total white, con dettagli cut out o nella forma di un ampio caftano: questi sono gli abiti di tendenza per l’estate 2021. Perfetti per le lunghe giornate sotto al sole perché sono freschi e comodi, ma con gli accessori giusti si portano anche di sera. Ecco i modelli di tendenza e le ispirazioni delle passerelle.

Per affrontare il caldo estivo niente di meglio che un bel vestito, fresco e leggero. Quest'anno le sfilate Primavera/Estate 2021 propongono diverse tendenze a cui ispirarsi: dall'abito corto in colori accesi di Emilio Pucci a quello lungo in stile folk di Etro, dal vestito bianco di Salvatore Ferragamo al minidress con dettagli cut-out per la sera firmato DSquared2. Per non parlare dell'intramontabile caftano, proposto in chiave pop da Red Valentino e Twinset. In versione couture o low cost, ecco le tendenze e i modelli a cui ispirarsi: questi vestiti "anti-caldo" sono perfetti sia per il giorno che per la sera. Basta cambiare gli accessori e il gioco è fatto: la soluzione ideale da mettere in valigia!

1 L'abito caftano per l'estate 2021

Cosa c'è di più estivo di un caftano? Fresco e ampio, questo abito di ispirazione orientale è il simbolo dello stile vacanziero e rilassato. Il caftano dà il meglio di sé in colori accesi e stampe vivaci e floreali, come nei modelli proposti da Twinset e H&M. Ma nelle sue versioni più soft è perfetto anche per una cena estiva in città: Mario Dice lo propone bianco, Red Valentino in un sofisticato rosa cipria. L'abbinamento perfetto? Maxi gioielli e sandali rasoterra, per un look "appena scesi dalla barca".

L’abito caftano di Beatrice b

2 L'abito corto e colorato

Nel guardaroba estivo non può mancare un minidress in colori accesi: l'estate è il momento perfetto per sbizzarrirsi con fantasie, stampe e colori. Stella McCartney sceglie le tinte fluo, il trend dell'estate 2021, per ravvivare un abito semplice a maniche corte. Kenzo punta sul giallo acceso, Aspesi sul fucsia: le tinte vitaminiche esaltano l'abbronzatura e sono perfette sia di giorno che di sera. Un abito molto colorato vuole accessori neutri, che lo lascino brillare, come una borsa in paglia o in rafia intrecciata.

Stella McCartney

3 Gli abiti cut out di tendenza

Letteralmente cut out significa "ritaglio": sono proprio questi "tagli" nel vestito a rendere così accattivanti gli abiti di tendenza per la Primavera/Estate 2021. La moda del cut out ha invaso tutto il guardaroba, bikini compresi. I ritagli in posizione strategica – sotto il seno, sui fianchi o sulla schiena – rendono sensuale anche il vestito più semplice. Gli abiti cut out neri, proposti anche da DSquared2 H&M e Mango, sono la soluzione ideale per le serate estive, da completare con sandali alla schiava e pochette gioiello.

abito cut out DSquared2

4 Gli abiti lunghi in stile folk

Se c'è uno stile che torna ogni estate è quello folk: gli abiti lunghi e leggeri, magari con stampe floreali, sono da sempre il simbolo della libertà e della bella stagione. Le passerelle quest'anno si ispirano allo stile bohemienne con abiti a balze, da portare stretti con una cintura o effetto tunica. Etro, maestro di uno stile folk rivisitato in chiave chic, propone abiti fazzoletto lunghi e svolazzanti, Chanel punta sulle balze e Dior gioca con le trasparenze. Questi abiti sono un'ottima soluzione anti-caldo e sono incredibili versatili: cambiando scarpe e accessori sono perfetti sia per il giorno che per la sera.

Etro

5 I vestiti bianchi per l'estate 2021

Il bianco è il colore principe del guardaroba estivo: fresco e luminoso, esalta l'abbronzatura e ripara dal caldo. Inoltre è il colore più versatile ed elegante dell'intero guardaroba: per questo tutti i brand, dall'alta moda alle catene low cost, hanno proposto i loro modelli total white. Dalla semplicità del tubino di Salvatore Ferragamo all'elaborato pizzo di Ermanno Scervino, il bianco si presta a infiniti mood e declinazioni. Due trend perfetti in bianco? Il pizzo Sangallo e i vestiti crochet, effetto uncinetto. La soluzione ideale per una valigia minimal e funzionale!