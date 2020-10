Sabato 3 ottobre nel salotto di Verissimo Silvia Toffanin ha accolto ospiti come Elettra Lamborghini, arrivata in studio per raccontare il suo matrimonio con il Dj e producer Afrojack, matrimonio con 100 invitati in cui ha sfoggiato ben tre abiti da sposa e gioielli dal valore incredibile. La conduttrice di Verissimo ha poi intervistato Gabriel Garko dopo l'outing fatto durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020. Per la quarta puntata del programma pomeridiano Sivlia Toffanin ha scelto un look total white, forse per celebrare le nozze di Elettra Lamborghini, la quale si è presentata anche lei in studio con un candido outfit bianco.

Lo stile di Silvia Toffanin a Verissimo

Quest'anno Silvia Toffanin ha dato il via alla nuova edizione di Verissimo in bianco, indossando un elegante chemisier dalla lunga gonna plissé di Luisa Beccaria. Poi, nella seconda puntata, è andata in scena la gara di stile con Alessia Marcuzzi, entrambe le conduttrici indossavano infatti un top monosplalla, in quell'occasione la Toffanin ha puntato sul look black and white. Nella terza puntata è arrivato il colore, un giallo ocra accesso, simile all'oro, su un elegante abito a portafoglio del marchio Mantù.

Il look di Silvia Toffanin con completo mannish per Verissimo

Elegantissima nel suo outfit bianco, Silvia Toffanin sceglie ancora un look perfetto, chic e trendy. La conduttrice per la quarta puntata di Verissimo segue il trend del completo dal sapore maschile in total white con blazer doppiopetto avviato con bottoni tono su tono, abbinato a pantaloni palazzo oversize dai quali spuntano décolleté dal tacco a spillo. La conduttrice indossa la giacca del completo bianco senza nulla sotto ma senza mostrare il décolleté e completa il look con un hair style molto naturale, con capelli sciolti e ondulati.