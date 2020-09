Da qualche settimana Silvia Toffanin è tornata in televisione per la nuova edizione di Verissimo. La conduttrice dopo la pausa estiva torna in uno studio del tutto vuoto e senza pubblico per intervistare i protagonisti della televisione, della musica e dello spettacolo. Ospiti in studio nella terza puntata, andata in onda il 26 settembre, Renato Zero, la neo mamma Alena Seredova, Antonella Elia e gli innamoratissimi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Per l'occasione Silvia Toffanin ha scelto un look colorato con abito ocra in perfetta tendenza autunnale, dato che questa tonalità accesa ha spopolato sulle ultime passerelle per l'Autunno/Inverno 2020-21.

Il look di Silvia Toffanin per la terza puntata di Verissimo

Dopo un paio di look in bianco e black&white, Silvia Toffanin sceglie un look dal colore acceso. Nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo l'abbiamo vista bellissima con un abito chemisier bianco dalla parte superiore trasparente e con gonna plissé firmato Luisa Beccaria. Poi è stata la volta dell'outfit in black&white, nella seconda puntata, con top mono spalla nero e pantaloni bianchi di Federica Tosi. Ora arriva l'abito colorato, si tratta di un wrap dress legato in vita, uno dei modelli più amati dalla conduttrice, color ocra. Il tessuto in seta lucente fa assomigliare il colore dell'abito a quello dell'oro. Il modello ha maniche lunghe, gonna longuette, profonda scollatura a V e nodo in vita che crea un particolare drappeggio. Silvia abbina un paio di sandali e bracciali in tessuto e argento al polso. A completare il look un'acconciatura molto naturale con onde tra i capelli e fila centrale.